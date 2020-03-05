Женщины всегда будут нужны российской разведке, считает историк

"В целом историю разведывательной службы нашей страны писали тысячи ее сотрудников, и многих из них можно назвать не просто выдающимися, а даже великими. В Зале истории внешней разведки в штаб-квартире СВР есть Мемориальная доска, на которую занесены имена многих сотрудников Службы – лучших из лучших разведчиков за столетний период ее деятельности. И достойнейшее место среди них занимают разведчицы", - сказал Антонов в интервью РИА Новости в преддверии Международного женского дня 8 марта.