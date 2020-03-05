Частная компания "Спутникс" создаст орбитальную группировку

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российская частная компания Российская частная компания "Спутникс" планирует в 2021 году вывести на орбиту космический аппарат для автоматической идентификации судов и в дальнейшем создать группировку таких спутников, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владислав Иваненко

"В 2021 году в наших планах создание российского спутника с аппаратурой для автоматической идентификации судов. По результатам его работы возможно развертывание группировки таких аппаратов", - сказал он.

Кроме того, по его словам, компания планирует принять участие в запуске спутника формата Cubesat 6U (10 на 20 на 30 сантиметров) с целью отработки электрореактивной двигательной установки для малых аппаратов.