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РИА Наука
2020-03-05T12:30+0300
https://ria.ru/20200305/1568174827.html
Частная компания "Спутникс" создаст орбитальную группировку
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568129407_0:392:2048:1544_1036x0_80_0_0_c784765a6e53c1d859664cee40753ce7.jpg
РИА Новости

Частная компания "Спутникс" создаст орбитальную группировку

08:13 05.03.2020 (обновлено: 12:30 05.03.2020)
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© Фото из личного архива спикераГенеральный директор "Спутникса" Владислав Иваненко
Генеральный директор Спутникса Владислав Иваненко
© Фото из личного архива спикера
Генеральный директор "Спутникса" Владислав Иваненко
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российская частная компания "Спутникс" планирует в 2021 году вывести на орбиту космический аппарат для автоматической идентификации судов и в дальнейшем создать группировку таких спутников, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владислав Иваненко.
"В 2021 году в наших планах создание российского спутника с аппаратурой для автоматической идентификации судов. По результатам его работы возможно развертывание группировки таких аппаратов", - сказал он.
Космический мусор
11 марта 2019, 08:40РИА Наука
В будущем на орбите понадобятся спутники-уборщики, считают в "Спутникс"
Кроме того, по его словам, компания планирует принять участие в запуске спутника формата Cubesat 6U (10 на 20 на 30 сантиметров) с целью отработки электрореактивной двигательной установки для малых аппаратов.
Российская компания "Спутникс" в настоящее время является единственным в нашей стране частным предприятием, которое занимается производством и запуском малых космических аппаратов. В 2014 году она первой в России изготовила и запустила на орбиту частный спутник.
Читайте полный текст интервью >>
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РИА НаукаВладислав Иваненко"Спутникс"РоссияКосмос - РИА Наука
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