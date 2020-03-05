Частная компания "Спутникс" создаст орбитальную группировку

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российская частная компания "Спутникс" планирует в 2021 году вывести на орбиту космический аппарат для автоматической идентификации судов и в дальнейшем создать группировку таких спутников, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владислав Иваненко.
"В 2021 году в наших планах создание российского спутника с аппаратурой для автоматической идентификации судов. По результатам его работы возможно развертывание группировки таких аппаратов", - сказал он.
11 марта 2019, 08:40РИА НаукаВ будущем на орбите понадобятся спутники-уборщики, считают в "Спутникс"
Кроме того, по его словам, компания планирует принять участие в запуске спутника формата Cubesat 6U (10 на 20 на 30 сантиметров) с целью отработки электрореактивной двигательной установки для малых аппаратов.
Российская компания "Спутникс" в настоящее время является единственным в нашей стране частным предприятием, которое занимается производством и запуском малых космических аппаратов. В 2014 году она первой в России изготовила и запустила на орбиту частный спутник.