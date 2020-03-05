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Коренные жители тундры на Ямале стали чаще болеть болезнями горожан
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РИА Новости

Коренные жители тундры на Ямале стали чаще болеть болезнями горожан

08:10 05.03.2020
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© Фото : Сергей Гапон, StenincontestРабота фотографа Сергея Гапон "Кубок тундры". Беларусь
Работа фотографа Сергея Гапон Кубок тундры. Беларусь
© Фото : Сергей Гапон, Stenincontest
Работа фотографа Сергея Гапон "Кубок тундры". Беларусь. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мар - РИА Новости. Жителям тундры в Ямало-Ненецком автономном округе, придерживающимся традиционного уклада коренных народов Севера, все чаще присущи болезни горожан, связанные с малоподвижным образом жизни, избыточной массой тела и нерациональным питанием, сообщает региональный центр медицинской профилактики.
Специалисты центра за два дня обследовали около сотни представителей коренных малочисленных народов Севера на Ямале в рамках акции "Будь здоров, тундровик!".
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"К сожалению, сейчас мы наблюдаем у тундровиков тренд, ранее характерный для горожан и жителей поселков. Даже у жителей тундры отмечается нерациональное питание, относительный недостаток двигательной активности и, соответственно, избыточная масса тела. Эти факторы риска отдельно или в сочетании встречаются практически у каждого третьего обследованного", - приводятся в сообщении слова главврача центра Сергея Токарева.
Он отметил, что специалисты наблюдают четкую разницу в индикаторах здоровья у мужчин и женщин. "Можно предположить: поскольку сам образ жизни тундровых мужчин предполагает больше движения, многие показатели у них на порядок лучше, чем у хранительниц очага", - подчеркнул Токарев.
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Так, согласно данным центра медицинской профилактики, более чем у четверти обследованных женщин был повышен показатель общего холестерина в крови, тогда как у мужчин это встречалось в 13% случаев. У жительниц ямальской тундры также чаще фиксируются повышенные уровни артериального давления.
Таким образом, специалисты отнесли к первой группе здоровья 45% обследованных мужчин и только 20% женщин. "Это значит, что коренные северянки имеют больший риск хронических неинфекционных заболеваний - артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца", - пояснил Токарев.
В окружном центре медицинской профилактики напомнили тундровикам о важности лучших составляющих традиционного уклада жизни, особенно рациона, в который входят рыба, оленина, ягоды.
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