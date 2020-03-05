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Гутерреш соболезнует семье экс-генсека ООН Переса де Куэльяра
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РИА Новости

Гутерреш соболезнует семье экс-генсека ООН Переса де Куэльяра

07:52 05.03.2020 (обновлено: 07:53 05.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 5 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семье бывшего генерального секретаря организации Хавьера Переса де Куэльяра, скончавшегося в среду.
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет. Пост генсека ООН он занимал с января 1982 года по декабрь 1991 года. Похороны пройдут в субботу на кладбище Presbítero Maestro в Лиме.
"Я выражаю глубочайшие соболезнования семье господина Переса де Куэльяра, перуанскому народу и многим другим людям во всем мире, чьи жизни были связаны с замечательным и сострадательным мировым лидером", - говорится в заявлении Гутерреша.
По его словам, пребывание Переса де Куэльяра на посту генерального секретаря ООН совпало в том числе с годами "холодной войны" и идеологической конфронтации.
Как указал Гутерреш, Перес де Куэльяр сыграл решающую роль в ряде событий, включая провозглашение независимости Намибии, прекращение ирано-иракской войны, освобождение американских заложников, удерживаемых в Ливане.
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