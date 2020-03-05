Гутерреш соболезнует семье экс-генсека ООН Переса де Куэльяра

ООН, 5 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семье бывшего генерального секретаря организации Хавьера Переса де Куэльяра, скончавшегося в среду.
"Я выражаю глубочайшие соболезнования семье господина Переса де Куэльяра, перуанскому народу и многим другим людям во всем мире, чьи жизни были связаны с замечательным и сострадательным мировым лидером", - говорится в заявлении Гутерреша.
По его словам, пребывание Переса де Куэльяра на посту генерального секретаря ООН совпало в том числе с годами "холодной войны" и идеологической конфронтации.
Как указал Гутерреш, Перес де Куэльяр сыграл решающую роль в ряде событий, включая провозглашение независимости Намибии, прекращение ирано-иракской войны, освобождение американских заложников, удерживаемых в Ливане.
Вчера, 07:20Биография экс-генсека ООН Переса де Куэльяра