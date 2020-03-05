Историк сравнил разведчиков-женщин и разведчиков-мужчин

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Женщины не только ни в чем не уступают мужчинам, но даже превосходят их в разных аспектах разведывательной деятельности, они "грозный" соперник "сильного пола" в том, что касается добычи чужих секретов, рассказал в интервью РИА Новости ведущий эксперт Зала истории Женщины не только ни в чем не уступают мужчинам, но даже превосходят их в разных аспектах разведывательной деятельности, они "грозный" соперник "сильного пола" в том, что касается добычи чужих секретов, рассказал в интервью РИА Новости ведущий эксперт Зала истории Службы внешней разведки Владимир Антонов.

"Большинство обывателей, далеких от разведки, что скрывать, считает, что это занятие не для дам, что разведка - сугубо мужская профессия, требующая самообладания, мужества, готовности пойти на риск и даже принести себя в жертву ради достижения поставленной цели", - сказал Антонов в преддверии Международного женского дня.

"Но в такой специфической сфере человеческой деятельности, как разведка, женщины ни в чем не уступают мужчинам, а кое в чем даже превосходят их. Как свидетельствует история разведывательных служб мира, представительницы прекрасного пола великолепно справляются со своей ролью, будучи достойным и, более того, грозным соперником мужчин в том, что касается добычи чужих секретов", - добавил он.

Эксперт перечислил основные особенности женских характеров, благодаря которым приветствуется их работа в разведке.

"Специалисты едины в том, что женщина более наблюдательна, нежели мужчина, к тому же у нее сильнее развита интуиция. Представители прекрасного пола любят копаться в деталях – ну а в них, как известно, кроется сам дьявол. Помимо того, женщины более методичны, усидчивы и терпеливы, чем мужчины", - сказал Антонов.

Вдобавок женщинам-разведчицам поручают операции, связанные с организацией встреч с агентурой там, где появление мужчин нежелательно, добавил собеседник агентства.