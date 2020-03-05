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Историк сравнил разведчиков-женщин и разведчиков-мужчин
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РИА Новости

Историк сравнил разведчиков-женщин и разведчиков-мужчин

07:22 05.03.2020 (обновлено: 10:08 05.03.2020)
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© Фото : Предоставлено пресс-бюро СВРВедущий эксперт зала славы СВР России Владимир Антонов
Ведущий эксперт зала славы СВР России Владимир Антонов
© Фото : Предоставлено пресс-бюро СВР
Ведущий эксперт зала славы СВР России Владимир Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Женщины не только ни в чем не уступают мужчинам, но даже превосходят их в разных аспектах разведывательной деятельности, они "грозный" соперник "сильного пола" в том, что касается добычи чужих секретов, рассказал в интервью РИА Новости ведущий эксперт Зала истории Службы внешней разведки Владимир Антонов.
"Большинство обывателей, далеких от разведки, что скрывать, считает, что это занятие не для дам, что разведка - сугубо мужская профессия, требующая самообладания, мужества, готовности пойти на риск и даже принести себя в жертву ради достижения поставленной цели", - сказал Антонов в преддверии Международного женского дня.
"Но в такой специфической сфере человеческой деятельности, как разведка, женщины ни в чем не уступают мужчинам, а кое в чем даже превосходят их. Как свидетельствует история разведывательных служб мира, представительницы прекрасного пола великолепно справляются со своей ролью, будучи достойным и, более того, грозным соперником мужчин в том, что касается добычи чужих секретов", - добавил он.
Эксперт перечислил основные особенности женских характеров, благодаря которым приветствуется их работа в разведке.
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"Специалисты едины в том, что женщина более наблюдательна, нежели мужчина, к тому же у нее сильнее развита интуиция. Представители прекрасного пола любят копаться в деталях – ну а в них, как известно, кроется сам дьявол. Помимо того, женщины более методичны, усидчивы и терпеливы, чем мужчины", - сказал Антонов.
Вдобавок женщинам-разведчицам поручают операции, связанные с организацией встреч с агентурой там, где появление мужчин нежелательно, добавил собеседник агентства.
"Ну а если ко всему этому добавить и их внешние данные, то всякий скептик будет просто вынужден признать, что женщины по праву занимают достойное место в рядах разведки любого государства, будучи их настоящим украшением", - резюмировал Антонов.
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РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Общество
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