Биография экс-генсека ООН Переса де Куэльяра

Перуанский дипломат, бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр (Javier Pérez de Cuéllar) родился 19 января 1920 года в Лиме (Перу).

Получил юридическое образование в Католическом университете в Лиме.

В 1940 году поступил на работу в министерство иностранных дел Перу. С 1944 года работал в дипломатических представительствах за рубежом: на должности секретаря в посольстве Перу во Франции, Великобритании и Боливии, также занимал должности советника и советника-посланника в посольстве Перу в Бразилии.

В 1946 году был членом делегации Перу на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В 1962 году Пересу де Куэльяру был присвоен ранг посла. В 1964–1966 годы он был послом Перу в Швейцарии, в 1969–1971 годы – в СССР и Польше, в 1977–1979 годы – в Венесуэле.

В 1966 году был назначен генеральным секретарем министерства иностранных дел (заместителем министра иностранных дел) Перу. В 1981 году был юрисконсультом министерства иностранных дел.

В 1971-1975 годы являлся постоянным представителем Перу при ООН. В 1973-1974 годах представлял свою страну в Совете Безопасности ООН; занимал должности председателя СБ ООН в период кипрских событий в июле 1974 года.

1975-1977 годы был назначен специальным представителем Генерального секретаря ООН на Кипре.

В 1979 году стал заместителем генерального секретаря ООН по специальным политическим вопросам. С апреля 1981 года выполнял обязанности личного представителя генерального секретаря ООН по урегулированию ситуации, связанной с Афганистаном.

В мае 1981 года снова вернулся на работу в министерство иностранных дел Перу, однако продолжал представлять генерального секретаря в контексте ситуации, связанной с Афганистаном.

В 1982-1991 годы занимал пост генерального секретаря ООН. В этой должности способствовал урегулированию англо-аргентинского конфликта из-за Фолклендских (Мальдивских) островов, пограничного спора между Гайаной и Венесуэлой, ситуации в Намибии, ирано-иракских отношений, заключению соглашения о прекращении огня между правительственными силами Марокко и Фронтом Полисарио в Западной Сахаре.

В 1995 году баллотировался на пост президента Перу, но проиграл выборы, получив 22% голосов.

В 2000-2001 годах возглавлял Совет министров Перу. В 2002–2004 годы являлся председателем Конгресса Латинского союза.

Перес де Куэльяр преподавал международное право в Дипломатической академии Перу и историю международных отношений в Военно-воздушной академии Перу.

Автор Manual de Derecho Diplomatico"("Учебник дипломатического права") (1964).

Почетный доктор Университета Ниццы; Софийского университета; Парижского университета (Сорбонна); Университета им. Гумбольдта; Московского государственного университета; Мальтийского университета; Лейденского университета в Нидерландах; Кембриджского университета и ряда других престижных вузов.

На протяжении своей деятельности Перес де Куэльяр был удостоен наград примерно 25 стран.

Лауреат премии им. принца Астурийского за вклад в развитие иберо-американского сотрудничества (1987), премии имени Улофа Пальме за вклад в обеспечение международного взаимопонимания и всеобщей безопасности (1989), премии имени Джавахарлала Неру за вклад в достижение международного взаимопонимания (1989).

4 марта 2020 года Хавьер Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет.