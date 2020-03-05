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Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет
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РИА Новости

Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

06:19 05.03.2020 (обновлено: 09:37 05.03.2020)
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© AFP 2020 / Marie HippenmeyerБывший Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр
Бывший Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр
© AFP 2020 / Marie Hippenmeyer
Бывший Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр. Архивное фото
МЕХИКО, 5 мар — РИА Новости. Перуанский дипломат и бывший Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.

"Папа умер сегодня вечером после нескольких сложных недель и покоится с миром", — сообщил агентству его сын Франсиско Перес де Куэльяр.

Похороны, которые пройдут в субботу на кладбище Presbítero Maestro в Лиме, будут сопровождаться почестями, соответствующими главе государства.
Соболезнования семье по случаю кончины Переса де Куэльяра выразил действующий генсек ООН Антониу Гутерреш.
Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года. Получил юридическое образование в Католическом университете в Лиме, с 1940-го находился на дипломатической службе.
Пост Генерального секретаря ООН он занимал в 1982-1991 годах. В этой должности способствовал урегулированию англо-аргентинского конфликта из-за Фолклендских (Мальдивских) островов, пограничного спора между Гайаной и Венесуэлой, ситуации в Намибии, ирано-иракских отношений, заключению соглашения о прекращении огня между правительственными силами Марокко и Фронтом Полисарио в Западной Сахаре.
В 1995 году Перес де Куэльяр баллотировался на пост президента Перу, но проиграл выборы, получив 22% голосов.
На протяжении своей деятельности Перес де Куэльяр был удостоен наград примерно 25 стран.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 07:20
Биография экс-генсека ООН Переса де Куэльяра
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ПеруООНВ мире
Популярные комментарии
Ушёл ещё один великий, Окончив долгий путь земной. Войны предотвращавший лики И мира сохранявший строй. Покойся с миром, де Куэльяр, В веках оставил след твой век! Истории незримый веер Когда-нибудь смахнёт нас всех.
5 марта, 06:30
Руслан Тлеуж
800002
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