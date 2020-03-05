Эксперт сообщил о раннем цветении аллергенных растений в Москве

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Тёплая зима и ранняя весна в Москве приведут к тому, что пыльца появится на месяц раньше срока, сообщила РИА Новости главный инспектор столичного департамента природопользования Лилия Латушко.
"Поскольку процесс цветения раньше, поэтому пыльца образуется намного раньше. По прогнозам, цветение на месяц раньше точно. Зимы не было, весна ранняя", - рассказала собеседница.
Конкретная дата зависит от многих факторов, таких как погодные условия, температурный режим, наличие коммуникаций и нагревание асфальта, добавила специалист.
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