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В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 35 человек
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РИА Новости

В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 35 человек

04:38 05.03.2020 (обновлено: 06:12 05.03.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЮжнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
СЕУЛ, 5 мар – РИА Новости. Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 438 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 5766, число погибших достигло 35 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 32 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
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По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск) 320 новых случаев обнаружены в городе Тэгу, еще 87 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи - из разных районов по всей стране.
Скончались в общей сложности 35 человек. За сутки выздоровели 47 человек, а число выписанных пациентов теперь составляет 88. Анализы еще 21 тысячи 810 человек находятся в работе.
Общее число зараженных к Сеуле достигло 103, в Тэгу - 4326 человек, 861 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 110 человек в провинции Кёнгидо, в Пусане - 92 случая.
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Среди зараженных 62,7% женщин, смертность же выше среди мужчин (60% среди всех погибших). Больше всего человек (13) погибло в возрастной группе 70-79 лет. Самый высокий уровень заражения в группах 20-29 лет (30%) и 50-59 лет (19,5%), при этом погибших в возрастной группе 20-29 лет нет.
Как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Ким Ган Нип, город Кёнсан, где сосредоточены 40% всех случаев заражения в провинции Кёнсан-Пукто, будет объявлен "районом особого контроля инфекционных заболеваний".
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Ранее сообщалось, что Южная Корея обозначила Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля из-за быстрого распространения там коронавируса COVID-2019.
Около 1800 пациентов с коронавирусом ждут очереди на госпитализацию в Тэгу. Власти делают все возможное, чтобы разместить растущее количество пациентов, и планируют до конца этой недели найти места в больницах для двух тысяч человек. Кроме того, для незараженных граждан власти определили уже 254 больницы, где пациентов с респираторными заболеваниями лечат отдельно, и поэтому туда можно приходить без опасений.
Также в среду были освобождены из карантина семь человек, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине в Японии. Ни у кого из них не нашли коронавирус.
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Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи (Минздрав Южной Кореи)ТэгуЮжная КореяВ мире
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