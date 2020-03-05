В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 35 человек

СЕУЛ, 5 мар – РИА Новости. Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 438 новых случаев заражения Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 438 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 5766, число погибших достигло 35 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 32 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск) 320 новых случаев обнаружены в городе Тэгу , еще 87 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи - из разных районов по всей стране.

Скончались в общей сложности 35 человек. За сутки выздоровели 47 человек, а число выписанных пациентов теперь составляет 88. Анализы еще 21 тысячи 810 человек находятся в работе.

Общее число зараженных к Сеуле достигло 103, в Тэгу - 4326 человек, 861 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 110 человек в провинции Кёнгидо, в Пусане - 92 случая.

Среди зараженных 62,7% женщин, смертность же выше среди мужчин (60% среди всех погибших). Больше всего человек (13) погибло в возрастной группе 70-79 лет. Самый высокий уровень заражения в группах 20-29 лет (30%) и 50-59 лет (19,5%), при этом погибших в возрастной группе 20-29 лет нет.

Как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Ким Ган Нип, город Кёнсан, где сосредоточены 40% всех случаев заражения в провинции Кёнсан-Пукто, будет объявлен "районом особого контроля инфекционных заболеваний".

Ранее сообщалось, что Южная Корея обозначила Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля из-за быстрого распространения там коронавируса COVID-2019.

Около 1800 пациентов с коронавирусом ждут очереди на госпитализацию в Тэгу. Власти делают все возможное, чтобы разместить растущее количество пациентов, и планируют до конца этой недели найти места в больницах для двух тысяч человек. Кроме того, для незараженных граждан власти определили уже 254 больницы, где пациентов с респираторными заболеваниями лечат отдельно, и поэтому туда можно приходить без опасений.

Также в среду были освобождены из карантина семь человек, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине в Японии. Ни у кого из них не нашли коронавирус.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.