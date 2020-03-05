Юрист раскритиковал идею о новых правилах продажи сухого льда

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Корпоративный юрист компании по производству сухого льда "Полюс холода" Дмитрий Ерохин в беседе с телеканалом "360" прокомментировал идею о введении новых правил продажи вещества.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Роспотребнадзор письмо с предложением внести изменения в маркировку упаковок с сухим льдом. В частности, парламентарий предложил обязать производителей 50 процентов площади упаковки выделять для размещения предупреждающей информации об угрозах жизни и здоровью, а также прилагать к пакету с веществом бланк с перечнем негативных последствий его использования.
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По мнению юриста, эта инициатива приведет к неразберихе в жизненно важных областях промышленности.
"На ларьках с мороженым будет написано "сухой лед", это будет красоваться на таре с замороженной рыбой, маргарином, ягодами, грибами, тортами, лекарствами, образцами биологического материала", – отметил Ерохин.
Специалист привел в пример инцидент в банном комплексе, в результате которого погибли три человека. По его словам, организатор мероприятия знал, что сухой лед опасен, однако это не помогло предотвратить трагедию.
Ерохин считает, что размещение предупреждающей информации об угрозах жизни и здоровью на упаковке сухого льда "ничего не изменит".
Трагедия на вечеринке
В конце прошлой недели блогер Екатерина Диденко в компании мужа и друзей отмечала свой день рождения в банном комплексе в Москве. Участники вечеринки решили высыпать в бассейн 25 килограммов сухого льда.
После этого несколько человек прыгнули в бассейн. В результате два человек скончались на месте, а муж блогера Валентин умер в больнице на следующий день.
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