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Юрист раскритиковал идею о новых правилах продажи сухого льда
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РИА Новости

Юрист раскритиковал идею о новых правилах продажи сухого льда

04:39 05.03.2020 (обновлено: 10:27 05.03.2020)
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© Flickr / Chris PotakoЭксперимент с использованием сухого льда
Эксперимент с использованием сухого льда
© Flickr / Chris Potako
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Корпоративный юрист компании по производству сухого льда "Полюс холода" Дмитрий Ерохин в беседе с телеканалом "360" прокомментировал идею о введении новых правил продажи вещества.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Роспотребнадзор письмо с предложением внести изменения в маркировку упаковок с сухим льдом. В частности, парламентарий предложил обязать производителей 50 процентов площади упаковки выделять для размещения предупреждающей информации об угрозах жизни и здоровью, а также прилагать к пакету с веществом бланк с перечнем негативных последствий его использования.
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По мнению юриста, эта инициатива приведет к неразберихе в жизненно важных областях промышленности.

"На ларьках с мороженым будет написано "сухой лед", это будет красоваться на таре с замороженной рыбой, маргарином, ягодами, грибами, тортами, лекарствами, образцами биологического материала", – отметил Ерохин.

Специалист привел в пример инцидент в банном комплексе, в результате которого погибли три человека. По его словам, организатор мероприятия знал, что сухой лед опасен, однако это не помогло предотвратить трагедию.
Ерохин считает, что размещение предупреждающей информации об угрозах жизни и здоровью на упаковке сухого льда "ничего не изменит".
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Трагедия на вечеринке

В конце прошлой недели блогер Екатерина Диденко в компании мужа и друзей отмечала свой день рождения в банном комплексе в Москве. Участники вечеринки решили высыпать в бассейн 25 килограммов сухого льда.
После этого несколько человек прыгнули в бассейн. В результате два человек скончались на месте, а муж блогера Валентин умер в больнице на следующий день.
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ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоРоссияИван СухаревДмитрий ЕрохинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФМоскваОбщество
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