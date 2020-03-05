Юрист раскритиковал идею о новых правилах продажи сухого льда

По мнению юриста, эта инициатива приведет к неразберихе в жизненно важных областях промышленности.

"На ларьках с мороженым будет написано "сухой лед", это будет красоваться на таре с замороженной рыбой, маргарином, ягодами, грибами, тортами, лекарствами, образцами биологического материала", – отметил Ерохин.

Ерохин считает, что размещение предупреждающей информации об угрозах жизни и здоровью на упаковке сухого льда "ничего не изменит".

Трагедия на вечеринке

После этого несколько человек прыгнули в бассейн. В результате два человек скончались на месте, а муж блогера Валентин умер в больнице на следующий день.