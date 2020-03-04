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2020-03-04T10:10+0300
https://ria.ru/20200304/1568126775.html
В Госдуме предложили изменить правила продажи сухого льда
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РИА Новости

В Госдуме предложили изменить правила продажи сухого льда

09:23 04.03.2020 (обновлено: 10:10 04.03.2020)
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© Flickr / Chris PotakoЭксперимент с использованием сухого льда
Эксперимент с использованием сухого льда
© Flickr / Chris Potako
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Роспотребнадзор письмо с предложением внести изменения в маркировку упаковок с сухим льдом, сообщает RT.
Сухарев напомнил, что недавний трагичный инцидент в банном комплексе показал, что далеко не все осознают опасность, которую несет неверное обращение с этим веществом. При этом сухой лед свободно продается по всей стране, в том числе физическими лицами в интернете, добавил он.
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Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Для минимизации рисков депутат предложил обязать производителей 50% площади упаковки выделять для размещения предупреждающей информации об угрозах жизни и здоровью. Также к пакету с сухим льдом можно прилагать бланк с перечнем негативных последствий его использования в тех или иных условиях.

Трагедия на вечеринке

В конце прошлой недели блогер Екатерина Диденко вместе с мужем и друзьями отмечала свой день рождения в банном комплексе. Участники вечеринки решили высыпать в бассейн 25 килограммов сухого льда (по информации СМИ, всего Валентин Диденко закупил 60 килограммов этого вещества).
После этого несколько человек прыгнули в бассейн. В результате двое друзей Диденко скончались на месте, а ее муж умер в больнице на следующий день.
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Екатерина ДиденкоЧП в московском банном комплексеИван СухаревФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
А когда найдется малоумный, который сожрет соды или соли пищевой пару килограммов и помрет, Госдума тоже возбудится?
4 марта, 09:36
SWR
2960001
А интересно, подобное нововведение не каснется ножей и топоров? А то мало ли блогеры опять чп устроят?
4 марта, 09:35
Good Morning
2170100
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