В Госдуме предложили изменить правила продажи сухого льда

Для минимизации рисков депутат предложил обязать производителей 50% площади упаковки выделять для размещения предупреждающей информации об угрозах жизни и здоровью. Также к пакету с сухим льдом можно прилагать бланк с перечнем негативных последствий его использования в тех или иных условиях.