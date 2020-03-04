В Госдуме предложили изменить правила продажи сухого льда

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Роспотребнадзор письмо с предложением внести изменения в маркировку упаковок с сухим льдом, сообщает RT.
Сухарев напомнил, что недавний трагичный инцидент в банном комплексе показал, что далеко не все осознают опасность, которую несет неверное обращение с этим веществом. При этом сухой лед свободно продается по всей стране, в том числе физическими лицами в интернете, добавил он.
Для минимизации рисков депутат предложил обязать производителей 50% площади упаковки выделять для размещения предупреждающей информации об угрозах жизни и здоровью. Также к пакету с сухим льдом можно прилагать бланк с перечнем негативных последствий его использования в тех или иных условиях.
Трагедия на вечеринке
В конце прошлой недели блогер Екатерина Диденко вместе с мужем и друзьями отмечала свой день рождения в банном комплексе. Участники вечеринки решили высыпать в бассейн 25 килограммов сухого льда (по информации СМИ, всего Валентин Диденко закупил 60 килограммов этого вещества).
После этого несколько человек прыгнули в бассейн. В результате двое друзей Диденко скончались на месте, а ее муж умер в больнице на следующий день.