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Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах
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РИА Новости

Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах

03:31 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российское правительство обсудит в четверг выделение региональным больницам денег на зарплату врачей и среднего медперсонала, сообщила пресс-служба кабинета.
Это позволит ликвидировать кадровый дефицит в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, ожидает правительство. Деньги выделят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Кроме того, правительство обсудит вопрос о распределении в 2020 году из бюджета ФОМС средств на выплаты "стимулирующего характера" медработникам в регионах - за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медосмотров граждан. Это поможет повысить выявление онкозаболеваний.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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РоссияФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФПравительство РФОбщество
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