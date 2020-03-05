Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российское правительство обсудит в четверг выделение региональным больницам денег на зарплату врачей и среднего медперсонала, сообщила пресс-служба кабинета.
Это позволит ликвидировать кадровый дефицит в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, ожидает правительство. Деньги выделят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Кроме того, правительство обсудит вопрос о распределении в 2020 году из бюджета ФОМС средств на выплаты "стимулирующего характера" медработникам в регионах - за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медосмотров граждан. Это поможет повысить выявление онкозаболеваний.