Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах

Кроме того, правительство обсудит вопрос о распределении в 2020 году из бюджета ФОМС средств на выплаты "стимулирующего характера" медработникам в регионах - за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медосмотров граждан. Это поможет повысить выявление онкозаболеваний.