В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Законопроект, вносящий изменения в правила получения российского гражданства соотечественниками, скорее всего внесут в Законопроект, вносящий изменения в правила получения российского гражданства соотечественниками, скорее всего внесут в Госдуму на следующей неделе, заявил глава думского комитета по связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

"Мы ждем законопроекта, он готов уже… Он должен войти к нам на следующей неделе. Меня заверили в администрации президента и правительства, что вроде бы на следующей неделе он к нам зайдет в Думу, в наш профильный комитет", - сказал Калашников в эфире радиостанции "Вести FM".

Депутат уточнил, что поправки позволят получить российский паспорт, не отказываясь от гражданства той страны, где человек сейчас проживает, а также позволят гражданам стран, где живет много русских, получать российское гражданство по упрощенной схеме – не доказывая материальное положение и не проживая пять лет на территории России

Смягчение норм коснется также иностранцев, вступивших в брак с россиянином или россиянкой и имеющих детей: срок получения гражданства России для них сократят с трех лет до года.

"Но там есть одна норма, которая несколько сужает действие закона, согласно которой каждый должен приехать в Россию и начать процедуру получения гражданства. Сейчас они это могут сделать за рубежом. И мы будем добиваться того, чтобы эта норма была изъята. Будем вносить поправки", - добавил Калашников

Депутат отметил, что в законопроект коснется и тех, кто родился в Российской империи, и тех, кто родился в СССР, упомянув, что в этом вопросе есть определенное количество нюансов, в которые надо углубляться.