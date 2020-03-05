В России хотят изменить систему оплаты отпусков и декретов

"У работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Кроме того, трудящийся, получая деньги на больничный из кассы Фонда социального страхования, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в ФСС", — отметил Исаев.