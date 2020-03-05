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2020-03-05T09:31+0300
https://ria.ru/20200305/1568172362.html
В России хотят изменить систему оплаты отпусков и декретов
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РИА Новости

В России хотят изменить систему оплаты отпусков и декретов

03:25 05.03.2020 (обновлено: 09:31 05.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минтруд разрабатывает законопроект о получении работниками всех страховых выплат от Фонда социального страхования (ФСС), а не от работодателей. Об этом пишут "Известия".
Как рассказали газете в пресс-службе правительства, основная его цель — обеспечение гарантированного получения россиянами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Речь идет о выплатах по больничному листу, пособиях по беременности и родам, а также оплате отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения.
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По мнению первого зампреда фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, работникам документ дает ряд преимуществ.

"У работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Кроме того, трудящийся, получая деньги на больничный из кассы Фонда социального страхования, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в ФСС", — отметил Исаев.

Парламентарий считает, что сегодня россияне нередко боятся оформлять лист временной нетрудоспособности или уходить в декретные отпуска, чтобы не конфликтовать с работодателем.
В ЕР подчеркнули, что поддержат эту инициативу при условии, что перечисление денег гражданам будет своевременным.
Законопроект представят в сентябре, а на рассмотрение в Госдуму вынесут в декабре этого года.
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РоссияЗдоровье - ОбществоАндрей ИсаевМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФЕдиная РоссияПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
Лучше бы на законодательном уровне ввели бы выплату отпускных в двойном размере, либо выплату заработной платы в полном объеме во время отпуска. А то получается, большая часть граждан идут в отпуск, но никуда не ездят на отдых, т.к. выплаченные отпускные должны экономить, потому что после выхода из отпуска ещё нужно отработать месяц, чтоб заработать деньги. Т.е. если бы отпускные сразу же потратить на отдых, то потом остаток отпуска и ещё месяц после выхода на работу - сиди без денег - как хочешь, так и живи.
5 марта, 06:07
Юрий Крас
335720138
профицит? что-то по уровню жизни не очень заметно, тем более, что порядок формирования ФСС строго определён, это отчисления с ЗП работника, что-то не видно передачи денег от продажи углеводородов на социалку
5 марта, 05:24
Сергей Рябенко
248204429
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