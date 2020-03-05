В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ПВО сирийской армии успешно отразила израильскую ракетную атаку, сообщает гостелевидение Сирии.
Сообщалось, что сирийская ПВО отражает атаки в провинциях Хомс и Кунейтра. Гостелевидение Сирии уточнило, что Израиль провел атаку с территории оккупированных Голанских высот.
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"Немедленно приступили к (отражению) ракет противника и успешно и профессионально отразили", — сообщил телеканал Al-Ikhbariya. По его данным, ни одна из выпущенных ракет не достигла цели.
Сирийская радиостанция Sham FM уточняет, что сбиты 12 ракет противника.
Со своей стороны, в пресс-службе ЦАХАЛ РИА Новости заявили, что армия Израиля не комментирует сообщения иностранных СМИ об авиаударах по позициям в районе Хомса и Кунейтры в Сирии.