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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-05T03:10+0300
https://ria.ru/20200305/1568172126.html
В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
https://cdn25.img.ria.ru/images/154964/08/1549640823_626:596:2941:1898_1036x0_80_0_0_e0244c958b6de2182d6373ca1915bccb.jpg
РИА Новости

В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки

02:46 05.03.2020 (обновлено: 03:10 05.03.2020)
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© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии.
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии.
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии.. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ПВО сирийской армии успешно отразила израильскую ракетную атаку, сообщает гостелевидение Сирии.
Сообщалось, что сирийская ПВО отражает атаки в провинциях Хомс и Кунейтра. Гостелевидение Сирии уточнило, что Израиль провел атаку с территории оккупированных Голанских высот.
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"Немедленно приступили к (отражению) ракет противника и успешно и профессионально отразили", — сообщил телеканал Al-Ikhbariya. По его данным, ни одна из выпущенных ракет не достигла цели.
Сирийская радиостанция Sham FM уточняет, что сбиты 12 ракет противника.
Со своей стороны, в пресс-службе ЦАХАЛ РИА Новости заявили, что армия Израиля не комментирует сообщения иностранных СМИ об авиаударах по позициям в районе Хомса и Кунейтры в Сирии.
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Война в СирииЭль-Кунейтра (мухафаза)Хомс (мухафаза)Хомс (город)СирияИзраильВ мире
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