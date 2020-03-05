В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки

Сообщалось, что сирийская ПВО отражает атаки в провинциях Хомс и Кунейтра. Гостелевидение Сирии уточнило, что Израиль провел атаку с территории оккупированных Голанских высот.

Со своей стороны, в пресс-службе ЦАХАЛ РИА Новости заявили, что армия Израиля не комментирует сообщения иностранных СМИ об авиаударах по позициям в районе Хомса и Кунейтры в Сирии.