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2019-12-04T11:27+0300
https://ria.ru/20191204/1561937006.html
Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
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РИА Новости

Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны

01:46 04.12.2019 (обновлено: 11:27 04.12.2019)
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© AFP 2019 / Jalaa MareyИзраильский танк на Голанских высотах. Ноябрь 2019
Израильский танк на Голанских высотах. Ноябрь 2019
© AFP 2019 / Jalaa Marey
Израильский танк на Голанских высотах. Ноябрь 2019
ООН, 4 дек — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированные Голанские высоты, передает корреспондент РИА Новости.
За документ проголосовало 91 государство, против — девять, воздержались — 65. Он призывает Тель-Авив уйти с сирийских Голан до линии 4 июня 1967 года, закрепленной соответствующими резолюциями Совбеза ООН.
Решение Израиля от 14 декабря 1981 года установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах названо недействительным и не имеющим никакой юридической силы.
Авторы резолюции отмечают, что продолжающаяся оккупация Голан и их фактическая аннексия являются камнем преткновения на пути к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе.
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Тель-Авив также призвали возобновить переговоры на сирийском и ливанском направлениях и уважать обязательства и гарантии, согласованные в ходе ранее проведенных переговоров.
Кроме того, Генассамблея приняла резолюцию, призывающую Израиль прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. За этот документ проголосовали 147 государств, против — семь, воздержались — 13.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.
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Голанские высотыГенеральная Ассамблея ООНИзраильВ мире
Популярные комментарии
Если вы про чеченские войны - то вы не по адресу. Израиль пока что только обороняется. Когда СССР оборонялся, то естественно у него прибавилось территорий. С Израилем аналогично! Когда называете Израиль агрессором вы автоматически называете агрессором и Россию
4 декабря, 09:41
русский немец
133110137
Резолюции ООН носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению, так, что не о каких картбланшей речи быть не может.
4 декабря, 08:13
Dart Adraas
44104010
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