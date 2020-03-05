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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T00:20+0300
https://ria.ru/20200305/1568171177.html
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе
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РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе

00:20 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Ситуация в Идлибе осложнилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
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Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
После этого Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии, стороны также договорились активизировать межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне. Изначально Эрдоган заявлял о том, что лидеры Франции и ФРГ предложили его российскому коллеге провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле, однако в Кремле подготовку встречи в таком формате опровергли.

Позиция России: приверженность договоренностям

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в преддверии переговоров Путина и Эрдогана заявил журналистам о том, что стороны планируют обсудить пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению. Как подчеркнул Песков, Россия привержена реализации сочинских договоренностей по Сирии и территориальной целостности страны, она поддерживает Дамаск в борьбе с террористами - и именно такой позиции будет придерживаться на переговорах со своим турецким коллегой Путин. Пресс-секретарь президента РФ признал, что встреча в Москве будет непростой, однако заметил, что оба лидера ориентированы на урегулирование ситуации.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва рассчитывает на то, что переговоры президентов России и Турции 5 марта помогут решить ситуацию с выполнением договоренностей по Идлибу, которые "пока не воплощаются в жизнь". Ранее он заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
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Накануне встречи с Эрдоганом Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России и обсудил с ними в том числе ситуацию вокруг Идлиба, а также ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных на четверг переговоров, об этом сообщил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ожидания Эрдогана и сирийской оппозиции

Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о своих ожиданиях от визита в Москву, заявил, что рассчитывает на скорейшее прекращение огня после переговоров. При этом он подчеркивал, что Турция - это страна, "которая умеет, но не хочет воевать". Также, по его словам, на фоне турецкой операции в Идлибе активировались члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в других частях Сирии. "Если мы отойдем, террористы направятся непосредственно на нашу страну", - убежден Эрдоган.
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Он также ранее сообщал, что запросил у президента США Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе. Соединенные Штаты Америки выразили готовность помочь Турции в этом вопросе - с соответствующим заявлением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Как заявлял РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди, члены сирийской оппозиции надеются, что Путин и Эрдоган договорятся о создании зоны безопасности для беженцев на севере Сирии. Как считает вице-президент Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) и член Конституционного комитета Сирии Дима Мусса, это решение может помочь только в краткосрочной перспективе, так как большое число людей невозможно будет содержать в небольшой зоне без соответствующей инфраструктуры. В свою очередь член Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии Айхам Газзи предположил, что Турция попытается установить демилитаризованную зону на севере Сирии и впустить туда часть беженцев, чтобы "иметь козырь в переговорах со странами Запада".
*Террористические организации, запрещенные в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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