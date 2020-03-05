Раскрутку Катыни одобрил Гитлер: кто на самом деле убивал поляков?

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пропагандистскую раскрутку так называемого катынского дела одобрил сам Адольф Гитлер, утверждает публицист-политолог, действительный госсоветник третьего класса Владислав Швед, автор книги "Катынь. Современная история вопроса", долгие годы исследовавший те события.

В 1943 году рядом с небольшой деревней Катынь, в 14 километрах к западу от Смоленска, в урочище Козьи Горы вскрыли массовые захоронения расстрелянных польских военнопленных. Точка в этой трагической истории не поставлена до сих пор. В этом году Польша 13 апреля намерена провести очередную антироссийскую кампанию, посвященную 80-летию катынского преступления.

В интервью РИА Новости Владислав Швед привел целый ряд фактов, которые, как он утверждает, свидетельствуют о том, что Катынь была делом рук нацистов, а не сталинского руководства НКВД. Эта версия, по сути, подтверждается и приговором Нюрнбергского трибунала.

"Дело" Геббельса

Известно, что Гитлер прилетал в оккупированный нацистами Смоленск 13 марта 1943 года. Как рассказал Швед, фюрер встречался с начальником отдела пропаганды вермахта полковником Хассо фон Веделем, чьи офицеры уже готовили материалы по "Катынскому делу". Его раскрутку затем взял под личный контроль министр имперской пропаганды Йозеф Геббельс.

"Весной 1943 года нацисты, потерпевшие поражение под Сталинградом, осознали, что война с СССР будет напряженной и долгосрочной. Полагаться только на военную мощь стало опасно. Решили использовать некую провокацию, способную внести раскол в антигитлеровскую коалицию. Так возникла Катынь как символ зверств НКВД. Нацисты якобы случайно обнаружили захоронения убитых польских офицеров", — отмечает Швед.

Нацистская версия Катыни

Радио Берлина сообщило об этом 13 апреля 1943 года.

В тот же день главная нацистская газета Völkische Beobachter ("Народный обозреватель") вышла с передовицей "ГПУ — убийство 12 000 польских офицеров" (GPU-Mord an 12.000 polnischen Offizieren).

"Далее нацисты устроили пропагандистское шоу из эксгумации польских захоронений в Катыни — Козьих Горах. Туда приглашали многочисленные делегации из европейских стран, чтобы они "удостоверились" в зверствах советского ГПУ (в 1922-1923 годах — Государственное политическое управление при НКВД РСФСР, с 1934 года переименовано в НКВД СССР. — Прим. ред.)", — продолжает политолог.

По его словам, эксгумацию катынских захоронений в марте-июне 1943 года проводили сотрудники ведущего германского судмедэксперта Герхарда Бутца (Gerhard Buhtz), главы судебно-медицинской лаборатории группы германских армий "Центр" и штандартенфюрера (полковника) СС.

"Недавно выяснилось, что в то время нацисты тесно контактировали с представителями польского правительства в изгнании. Об этом рассказал в книге "РКС" (Разведывательный клуб союзников. — Прим. ред.) доктор исторических наук Владимир Лота, полковник КГБ СССР в отставке. Он ссылается на архивные донесения Шандора Радо (Radó Sándor), одного из самых эффективных резидентов советской военной разведки времен Второй мировой", — объясняет Швед.

В книге Лота сообщает, что "по немецкому настойчивому требованию польское посольство в Берне редактировало текст своего запроса в Международный Красный Крест совместно с немецким посольством…" "Посольству дали на это всего три часа, так как немцы хотели, чтобы польский запрос поступил одновременно с немецким. Комментарии, как говорится, излишни", — добавляет политолог.

Нацистско-польская эксгумация и идентификация

Официально эксгумация и идентификация катынских трупов проводилась с 29 марта по 7 июня 1943 года. Однако, по утверждению свидетелей, нацисты работали в Катыни — Козьих Горах с февраля по август, им активно помогали специалисты из Технической комиссии Польского Красного Креста (ТК ПКК).

Итоги эксгумации и идентификации содержатся в "Официальном материале о массовом убийстве в Катыни" (Аmtliches Material zum Massenmord von Katyn), изданном в 1943 году в Берлине.

В документе, по словам Шведа, сообщается, что в марте-июне 1943 года из катынских захоронений эксгумировали 4143 трупа, из них 2815 (67,9 процента) якобы идентифицировали. Согласно же официальному списку опознанных катынских жертв, опубликованному польской стороной в 1944 году в Женеве, идентифицировали 2636 трупов из 4243 эксгумированных, или 62,1 процента.

"Это расхождение свидетельствует о том, что полякам пришлось изъять из своих списков фамилии 179 эксгумированных и опознанных в Козьих Горах польских офицеров, так как в действительности они оказались живы. Это одно из косвенных подтверждений фальсификации нацистами идентификации останков катынских жертв", — указывает Швед.

Что касается невероятных для мировой практики результатов нацистской идентификации, то политолог напомнил: эксгумация в 1988 году в белорусских Куропатах останков жертв сталинских репрессий позволила опознать лишь четыре (0,06 процента) из 6500 трупов. Из останков же расстрелянных в подмосковном Бутово "врагов народа" не опознали никого, хотя некоторые фамилии известны.

Фальсификация

В 1945 году все "документальные подтверждения" ответственности НКВД за катынский расстрел, собранные комиссией Бутца, сожгли по предписанию из Берлина. Об этом сообщил в книге "Катынь" Юзеф Мацкевич (Jozef Mackiewicz), польский журналист и первый исследователь катынского преступления.

"Это явное подтверждение того, что "документальность" материалов была фальшивой и к катынскому расстрелу НКВД отношения не имел", — полагает Швед.

В постсоветский период поляки добавили сомнительных "фактов" при явном попустительстве советской, а затем российской стороны и добились международного признания нацистской версии.

Крах нацистско-польской версии

По поручению прокурора Кракова Романа Мартини, открывшего осенью 1945 года уголовное дело о гибели польских офицеров, отзыв на нацистский "Официальный материал о массовом убийстве в Катыни" подготовили ведущие польские судмедэксперты, профессора Ян Ольбрыхт и Сергиуш Сенгалевич.

Этот документ предполагалось представить Нюрнбергскому международному военному трибуналу (МВТ). "Мы считаем, что показали достаточно много пробелов, ошибок и неточностей, чтобы признать утверждения, сделанные немцами в публикации Amtliches Material zum Massenmord von Katyn, не выдерживающими научной критики, а тем самым признать этот документ пропагандистским", — приводит политолог выдержку из польского отзыва.

К сожалению, случилось непредвиденное. "Тридцатого марта 1946 года прокурора Мартини убили. Советская же сторона не проявила интерес к отзыву Ольбрыхта и Сенгалевича, так как считала главной задачей представить в Нюрнберг свидетельские показания об ответственности германских нацистов за катынский расстрел. Поэтому в 1946 году мнение польских профессоров не прозвучало в МВТ", — объясняет Швед.

Однако, по его словам, существуют и другие неоспоримые улики и свидетельства, подтверждающие ответственность нацистов за расстрел польских офицеров в Козьих Горах.

Дьявол в деталях

В отчетном докладе вышеупомянутого Бутца, руководившего эксгумацией и идентификацией катынских захоронений, сообщалось, что большинство эксгумированных трупов были облачены в польские мундиры. "Кроме орденов и других наград, личных вещей, документов, сувениров, писем, записных книжек, на телах были многочисленные предметы военного снаряжения… На мундирах убитых имелись также отличия за храбрость", — цитирует Швец доклад Бутца.

Это неопровержимое свидетельство того, что жертв расстреляли именно нацисты, подчеркивает политолог. Ведь согласно "Положению о военнопленных", утвержденному Постановлением ЦИК и СНК СССР от 19 марта 1931 года, в СССР им "разрешалось носить форменную одежду, но без отличительных знаков, присвоенных чину или должности". Известно, что в НКВД Положения ЦИК и СНК СССР исполнялись неукоснительно.

Швед обратил внимание на то, что из могилы № 1, заполненной трупами в девять-двенадцать слоев, нацистские эксгуматоры сумели первыми извлечь останки польских генералов Мечислава Сморавиньского и Бронислава Бохатеревича. "Между тем, если исходить из списков-предписаний НКВД, которые катыноведы преподносят как свидетельства безусловной вины сталинских правоохранительных органов, останки Сморавиньского и Бохатеревича должны были находиться в восьмом или девятом слое расстрелянных, если считать сверху. О реальном местоположении останков польских генералов могли знать только те, кто их расстрелял. То есть нацисты", — говорит собеседник РИА Новости.

И приводит цитату из телеграммы посла Великобритании при Польской Республике Оуэна О’Мэлли (Owen O'Malley), направленной 15 мая 1943 года министру иностранных дел Великобритании Энтони Идену (Anthony Eden): "У подножия склона холма находится массовое захоронение в форме "L" (могила № 1. — Прим. ред.), которое полностью раскопано. Его размеры: 16х26х6 метров. Тела убитых аккуратно выложены в ряды от девяти до 12 человек, один на другого, головами в противоположных направлениях…"

"Полагать, что сотрудники НКВД спускались в ров на трех-четырехметровую глубину для аккуратной укладки рядами и валетом расстрелянных, — это из области невозможного. Налицо типичный немецкий обстоятельный подход: обеспечить максимальную заполняемость рва", — добавляет Швед.

Следующий аргумент. Бутц в своем докладе упоминал "многочисленные пули и гильзы" в захоронении. "Известно, что в 1994-1995 годах польские эксперты во время раскопок в Катыни нашли 241 немецкую гильзу, из них 79 со следами такой коррозии, что невозможно прочитать маркировку. Это очередной нацистский след", — отмечает политолог.

Дело в том, поясняет он, что пистолетные патроны Geco 7,65 D. (Gustav Genschow & Co.) с нержавеющими латунными гильзами выпускали в Германии только до конца 1940 года. В 1941-м из-за дефицита цветных металлов немцы перешли на омедненные стальные гильзы, а затем и чисто стальные, покрываемые серо-зеленым лаком. Омедненные и лакированные гильзы в почве быстро ржавели.

Кроме того, в Катынском лесу нашли польские двухзлотовые купюры выпуска 1 марта 1940 года, о чем сообщил упомянутый выше Юзеф Мацкевич после посещения катынских раскопок в мае 1943 года.

"В Польском генерал-губернаторстве предвоенные двухзлотовки на "краковские" заменяли с 8 по 20 мая 1940 года. Первый этап польских офицеров из Козельского лагеря НКВД убыл в Смоленск 3 апреля 1940 года, последний — 10 мая 1940 года. То есть "краковских" двухзлотовок у польских военнопленных в Козельском лагере НКВД, если бы их расстреляли в апреле-мае 1940 года, не было", — подчеркивает Швед.

Эти купюры у польских офицеров могли оказаться только в случае нацистского расстрела 1941 года.

Расстрельные списки

По словам Шведа, сегодня достоверно установлено, что нацистские эксгуматоры в Катыни — Козьих Горах располагали списками-предписаниями польских офицеров, направленными Управлением по делам военнопленных НКВД СССР в Козельский лагерь НКВД. Администрация лагеря должна была передать польских военнопленных в распоряжение Управления НКВД по Смоленской области.

Это выявил в архивной переписке министерства пропаганды рейха с Германским Красным Крестом (ГКК), датированной 23 мая 1943 года, профессор МГУ, доктор исторических наук Владимир Сахаров. "Списки польских офицеров нацисты захватили в здании УНКВД Смоленской области в июле 1941 года", — уточняет Швед.

Профессор Сахаров обнаружил также другую масштабную фальсификацию. Нацисты утверждали, что на катынских трупах и в захоронениях нашли 3300 писем и открыток, благодаря которым якобы и достигли столь невероятно высокого процента идентификации жертв.

Сахаров, анализируя адреса отправителей писем и открыток из катынских захоронений, выяснил, что большинство польских городов и улиц, указанных в адресах, уже онемечены. "Между тем известно, что процесс онемечивания территорий Польши, захваченных Германией в сентябре 1939 года, проходил с большим трудом. Налицо явное несоответствие", — указывает Швед.

Просчет советского руководства

Фальсификации "Катынского дела" давно можно было бы положить конец, если бы руководство СССР, а затем России приняло для этого должные и исчерпывающие меры, полагает Владислав Швед.