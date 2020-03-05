Уфимка встала на колени перед чиновниками ради жилья для детей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Тридцатисемилетняя мать двоих детей вышла к зданию правительства Республики Башкортостан и молча упала на колени. Молила она об одном: исполнить судебное решение и дать ей, сироте, положенное по закону жилье. Свой угол она ждет без малого двадцать лет. Последние два года крышей над головой ей и старшему сыну служит баня на чужом дачном участке — других вариантов просто нет.

Сирота без кола и двора

Судьба у Натальи непростая: в трехмесячном возрасте ее вместе с братьями и сестрами (всего в семье было шесть детей) изъяли у родителей и отправили в детдом. "Сначала определили в один из уфимских. А через два года перевели в Белорецк. Там я и жила до пятнадцати лет", — рассказывает она РИА Новости. Признается, что с братьями и сестрами связь давно оборвалась: "Почти не общаемся".

После приюта девушка поступила в колледж на штукатура-маляра, переехала в общежитие. Как и положено, за год до окончания учебы (в 2000-м) встала на учет для получения жилья — в Калининском районе Уфы. "Когда пришла пора выселяться из общежития, я не знала, куда идти. Ведь моя очередь не подошла. Сразу же трудоустроилась, да вот только "место жительства" приходилось менять едва ли не каждый день: то к подружкам ходила, то ночевала на работе. Зарплата была совсем небольшая, даже на съем маленькой комнаты денег не хватало".

Но вскоре Зырянова, как ей тогда казалось, обрела женское счастье — встретила мужчину. "Мы с ним жили гражданским браком, родили двоих сыновей. Сейчас старшему 13 лет, младшему — 12. Характерами с мужем мы не сошлись, разбежались в 2012 году. Конечно, теперь все обиды в прошлом — поддерживаем нормальные отношения".

После расставания Наталье вновь некуда было податься: за столько лет жилье ей, как сироте, так и не дали. В результате органы опеки лишили Зырянову родительских прав. "В тот день сыновья были у свекрови. Она позвонила и сказала, что мальчиков прямо из детского сада забрали в приют. Мы тут же бросились туда". Детей вернули через неделю — им разрешили жить у бабушки.

Все годы работы и скитаний из угла в угол Наталья не переставала обращаться во всевозможные инстанции, чтобы узнать, когда наконец получит законную квартиру. "Как ни приду, уходят от ответа. На очередь меня ставили четыре раза, вы представляете?"

Вместо квадратных метров — пачка отписок. Зырянова все это бережно хранит в коробке "на всякий случай". "Когда в очередной раз пришла поинтересоваться насчет квартиры, мне сказали, что меня вообще нет в списках. Вот тогда я подала в суд на администрацию Калининского района. Это было в 2017-м. Почему меня не было в списках? Я якобы пропустила все сроки и не написала заявление о том, что нуждаюсь в жилье, поскольку сирота. Как такое возможно, если я сделала все вовремя еще в 2000 году? Суд в итоге выиграла. Согласно вердикту мне должны выделить квартиру. Но у меня до сих пор ничего нет", — сетует она.

© Из личного архива Натальи Зыряновой Исполнительный лист © Из личного архива Натальи Зыряновой Исполнительный лист

Жизнь в бане

Восстановить родительские права ей удалось только в 2018-м. "За два года до этого я сменила работу, стала швеей. Чтобы вернуть сыновей, нужна была прописка. Помогли знакомые — предложили временно прописаться у них на даче в Демском районе, а жить в бане. Согласилась, конечно. Пристроили с условием, что буду приглядывать за участком и ухаживать за тремя овчарками. Мне несложно было. Я баньку-то неплохо обустроила! И телевизор у нас, и холодильник, и стол".

Приноровилась даже греться в морозы: "Когда холодно, топлю печь. Еще есть четыре обогревателя". Одна напасть — крысы. "Да и с ними уже справляемся. Все щели заколотила фанерой. Вокруг бани посыпала песок — грызуны его не любят".

В деревянном срубе Зырянова живет со старшим сыном. "Младшего пока оставила на попечении бабушки. У нас ведь здесь места на всех не хватает. Старший у меня — шустрый, помогает во всем. А младшенького забираем сюда только на каникулы. Но он не очень далеко от нас — в 15 километрах. Пока так…"

Старшему Ване (имя изменено в интересах несовершеннолетнего), впрочем, приходится непросто. Чтобы добраться до школы, каждое утро он идет пешком два с половиной километра до остановки, потом еще двадцать минут на автобусе. "А то и больше, если пробки. Часто опаздывает на урок. И ему достается за это", — вздыхает мать.

Кому верить?

Наталья уже и не знает, чего ждать и на кого надеяться. В начале марта она вышла на одиночный пикет к Дому Республики и на коленях попросила исполнить решение суда: выдать сироте жилье.

Все знакомые Зыряновой искренне за нее переживают и восхищаются тем, как она держится. "Ни разу не видела, чтобы была пьяной или еще какой. Женщина хорошая, независимая, работящая. И мама очень заботливая. Неслучайно — детдомовские, как правило, из кожи вон лезут, чтобы своим деткам дать то, чего сами недополучили! Знакома давно с ней — вместе воспитывались в приюте", — поделилась приятельница Натальи.

"Обивает пороги всех инстанций, чтобы жить со своими детьми в комфортных условиях. Я верю в нее!" — вторит ей другая.

В горадминистрации Уфы РИА Новости подтвердили, что в мае 2017-го Зырянова выиграла суд: Наталья числится в очередниках на жилье в Демском районе. И добавили, что специалисты неоднократно просили ее обратиться в администрацию Демского района, чтобы попасть в списки там, поскольку она уехала из Калининского. "В итоге поставили на учет в декабре 2018 года". Теперь Зырянова — под номером 64.

"В марте 2018-го городу выделили субвенции — около 140 миллионов рублей. На эти средства администрация приобрела сто квартир в строящемся многоквартирном жилом доме. Объект должны были сдать в декабре 2019-го, однако застройщик нарушил условия. Все будет готово чуть позднее. Наталья получит жилье в сентябре 2020-го. Это у нас на контроле", — заверили уфимские чиновники. И отметили, что еще в 2017-м Зыряновой предлагали заселиться в одно из общежитий, но она отказалась.

Уфимский правозащитник и общественный активист Альберт Рахматуллин объяснил нам, из-за чего Зыряновой так и не удалось получить квартиру в Калининском районе: "Она обратилась ко мне за помощью полтора года назад. Дело в том, что списки очередников ведут муниципалитеты. Поскольку многие переезжают из одного района в другой, то они, как правило, просто теряются в списках или могут вообще выпасть. Соответственно, когда Наталья обращалась с просьбой ее вернуть, автоматически оказывалась последней в очереди. Впрочем, она далеко не единственная с подобной проблемой — по республике более шести тысяч сирот, нуждающихся в жилье. Хочу подчеркнуть: каждый должен сообщать о своих перемещениях в администрацию района, чтобы не выпасть из очереди".