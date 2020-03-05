Эрдоган просил Путина "уйти с пути". Зачем он теперь прилетел в Москву

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. Ситуация в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб не улучшается. Гибнут турецкие и сирийские военные, и никто не собирается уступать. На этом фоне Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Турецкий лидер заверил, что после переговоров состоится пресс-конференция и "ничего не останется скрытым".

Встрече быть

"Имеется в виду — обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации", — заявил накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Позиция Москвы на переговорах остается последовательной и неизменной: оказывать помощь Сирийской Арабской Республике в борьбе с террористами и поддерживать ее территориальную целостность.

Ранее Эрдоган анонсировал встречу с российским коллегой в Стамбуле, однако такой поездки в расписании Путина не значилось. А Песков так и вовсе сообщил, что на 5 марта у президента "другие рабочие планы".

Упреждая личную встречу, в конце февраля лидеры обсуждали ситуацию по телефону. "Разговор состоялся подробный и был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации", — пояснял глава российского МИД Сергей Лавров.

Эрдоган же после беседы заявил, что попросил Кремль не вмешиваться в турецко-сирийское противостояние и "уйти с пути Турции" в Идлибе. "Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам удалиться, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно", — говорил Эрдоган, не уточняя, что имеется в виду под "приглашением народа".

В Москве рассчитывают, что переговоры глав государств позволят минимизировать риск конфронтации. "Решение проблемы — в полном выполнении договоренностей президентов России и Турции, достигнутых в сентябре 2018 года по зоне деэскалации в Идлибе. Они, к сожалению, пока не воплощаются в жизнь. Надеюсь, предстоящая встреча позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации того, к чему мы стремимся", — указывал Сергей Лавров.

За два дня до переговоров Путин по инициативе Берлина пообщался по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Четырехстороннюю встречу с участием главы немецкого правительства, Эрдогана и президента Франции Эммануэля Макрона, о возможном проведении которой в феврале говорил турецкий лидер, пока не согласовывали. Правда, Песков не исключил, что к этой теме вернутся после российско-турецких дебатов. "Давайте дождемся. Будет в Кремле общение двух президентов, поэтому мы подождем и потом уже будем судить", — сказал пресс-секретарь.

Бои продолжаются

В прямое противостояние турецкие и сирийские военные вступили в начале февраля. С начала года армия Башара Асада движется на северо-запад Сирии, отбивая у боевиков стратегически важные пункты. Под обстрелы правительственных сил попадали и турки. Эрдоган требовал от Путина повлиять на Асада, чтобы тот отвел войска, однако ситуация только ухудшилась.

В конце февраля обострились уже отношения Москвы и Анкары. Идлибские боевики при поддержке Вооруженных сил Турции пытались прорвать позиции армии САР. Атаку отбили с помощью российских ВКС, причем турецкие зенитно-ракетные комплексы чуть не сбили российский Су-24.

© Sputnik / Basel Shartouh Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб © Sputnik / Basel Shartouh Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб

Критической точки конфликт достиг 27 февраля, когда от сирийских ударов погибло более тридцати турецких солдат. В российском Минобороны заявили, что турки находились на позициях боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"*, где им не место. Как отмечал в разговоре с РИА Новости военный эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Виктор Мураховский, "по существующим договоренностям турки должны были по линии предотвращения конфликтов информировать штаб нашей группировки в Сирии о передвижении и районах развертывания турецких подразделений".

"Они не сообщили, что в той местности действует батальонно-тактическая группа 65-й механизированной и 8-й пехотной бригад. Тут развернута 25-я дивизия Сил специальных операций Сирии, и этот район не попал в зону, не подлежащую воздействию авиации и артиллерии. По позициям формирований "Хайят Тахрир аш-Шам"*, вооруженных тяжелой техникой, нанесли удар", — пояснил эксперт.

Анкара, как и грозилась, после инцидента начала операцию "Весенний щит" в регионе: боевики при поддержке турецкой авиации перешли в наступление под Саракебом. В армии Асада предупредили, что намерены сбивать любые воздушные цели над Идлибом, имея в виду ВВС Турции, действующие на северо-западе Сирии незаконно.

Невыполнимый договор

Главная причина нынешнего кризиса — невыполнение ранее заключенных астанинских и сочинских договоренностей, в чем друг друга регулярно обвиняют Москва и Анкара. Россия, по мнению турецкого руководства, должна сдерживать силы Асада, который продвигается вглубь Идлиба при поддержке российских военных.

Турция же не спешит выделить из рядов вооруженной оппозиции, с которой Дамаск готов вести диалог, террористов, чтобы отвести их от внешних границ зоны деэскалации на 15-20 километров. Тяжелые вооружения оттуда также не выведены, указывают в Кремле.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, спустя полтора года после заключения соглашений в Сочи укрепленные позиции террористов срослись с турецкими наблюдательными постами. "Результатом стало вытеснение группировками "Хайят Тахрир Аш-Шам",* "Исламской партии Туркестана"* и "Хорас ад-Дин"*, официально признанными ООН террористическими, всех "умеренных" боевиков на север, к турецкой границе", — заявил генерал-майор.

Теперь лидерам предстоит еще раз обсудить выполнение договоренностей. При этом нынешняя встреча Путина и Эрдогана должна стать решающей, считает эксперт РСМД Кирилл Семенов. "Президенты могут договориться о зонах разграничения в Идлибе. Турки сейчас показали, на что они способны, что они не шутили, — пояснил он РИА Новости. — И если Асад захочет что-то там в Идлибе еще взять под контроль, вряд ли теперь это получится. А если получится, то половину своей армии он там уложит".

Тем не менее эксперт считает, что нового обострения не будет. "Анкаре показали, что она не может рассчитывать на возвращение контроля над всей зоной деэскалации, даже если будет проводить там военную операцию. Все должно зафиксироваться на линиях, обозначенных сейчас на карте", — описывает собеседник РИА Новости расстановку сил.

Любые решения, к которым придут Путин и Эрдоган, будут временными, полагает еще один собеседник агентства, доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Кожанов. "Ни Москву, ни Тегеран не устраивает наличие крупных неподконтрольных Дамаску анклавов в Сирии — ведь на этих территориях рассчитывают установить лояльную Асаду местную власть", — подводит итог эксперт.