Живи и твори: как социальная деревня помогает людям с инвалидностью

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья зачастую нужен не только особенный уход, но и особенный досуг. Для того чтобы каждый мог найти себе увлечение по душе, в Бурятии работает социальная деревня "Отрадный сад".

На территории комплекса есть не только различные мастерские, но и небольшая ферма с огородом. Те, кому нравится работать руками, могут плести корзины, обрабатывать дерево, ткать, изготовлять кукол и заниматься самым разным рукоделием. Другие воспитанники проводят свое свободное время с животными, а третьи с удовольствием выращивают овощи.

У нас целое здание мастерских — кому-то шить, кому-то строгать, кому-то ухаживать за животными, кому-то копаться в земле. Все записано в индивидуальной программе и в программе реабилитации конкретного человека. К конкретному человеку конкретный подход, что у него лучше получается, то в нем развиваем усиленно", — сказал РИА Новости заведующий административной частью деревни Юрий Малых.

По его словам, обстановка, когда каждый занимается любимым делом, действительно помогает людям с особенностями развития.

"Есть терапевтические занятия, постоянно занят досуг. С учетом того, что многие начали говорить, а некоторые начали ходить, я считаю, что динамика положительная и мы делаем все правильно", — подчеркнул Юрий.

Деревенская жизнь

Для того чтобы переехать в "Отрадный сад", в первую очередь необходимо обратиться в местный орган социальной защиты. После того как специалисты примут решение о том, что человеку необходим данный вид реабилитации, его ставят в очередь. В это время семья может приехать в социальную деревню и посмотреть на то, как там живут другие.

© Фото предоставлено Региональной общественной организацией инвалидов "Центр деятельности "Отрадный сад" Жители "Отрадного сада" занимаются рукоделием 1 из 4 Жители "Отрадного сада" занимаются рукоделием © Фото предоставлено Региональной общественной организацией инвалидов "Центр деятельности "Отрадный сад" © Фото предоставлено Региональной общественной организацией инвалидов "Центр деятельности "Отрадный сад" Самодельные игрушки воспитанников социальной деревни 2 из 4 Самодельные игрушки воспитанников социальной деревни © Фото предоставлено Региональной общественной организацией инвалидов "Центр деятельности "Отрадный сад" © Фото предоставлено Региональной общественной организацией инвалидов "Центр деятельности "Отрадный сад" Самодельные игрушки воспитанников социальной деревни 3 из 4 Самодельные игрушки воспитанников социальной деревни © Фото предоставлено Региональной общественной организацией инвалидов "Центр деятельности "Отрадный сад" © Фото предоставлено Региональной общественной организацией инвалидов "Центр деятельности "Отрадный сад" Деревянные поделки воспитанников социальной деревни 4 из 4 Деревянные поделки воспитанников социальной деревни © Фото предоставлено Региональной общественной организацией инвалидов "Центр деятельности "Отрадный сад" 1 из 4 Жители "Отрадного сада" занимаются рукоделием © Фото предоставлено Региональной общественной организацией инвалидов "Центр деятельности "Отрадный сад" 2 из 4 Самодельные игрушки воспитанников социальной деревни © Фото предоставлено Региональной общественной организацией инвалидов "Центр деятельности "Отрадный сад" 3 из 4 Самодельные игрушки воспитанников социальной деревни © Фото предоставлено Региональной общественной организацией инвалидов "Центр деятельности "Отрадный сад" 4 из 4 Деревянные поделки воспитанников социальной деревни © Фото предоставлено Региональной общественной организацией инвалидов "Центр деятельности "Отрадный сад"

В деревне находятся воспитанники самых разных возрастов. В основном в "Отрадный сад" принимают с восьми лет, при этом верхней границы нет — подопечным может стать даже взрослый человек. Перед составлением программы с новым воспитанником разговаривает психолог, выясняя, какие у него увлечения, что он может или не может делать в силу своих физических и умственных способностей.

В социальной деревне подопечные живут отдельно от родителей, вместе с воспитателями. Родственники могут приезжать к ним на выходных или периодически забирать домой. Но при желании семья может построить на территории отдельный дом.

Некоторые всю жизнь будут жить в этой организации, некоторые временно. Все очень индивидуально, зависит от физического и психического состояния воспитанника. Если ему нужно специализированное учреждение, то родители или близкие родственники сами принимают решение забрать его в семью или в психиатрическое учреждение", — отметил Малых.

Помощь государства

Недавно проект получил субсидию в размере трех миллионов рублей. Материальная помощь пойдет на оплату налогов, содержание помещений, коммунальные платежи и многое другое.

"Содержать организацию на самом деле очень дорого, и без этих средств просто невозможно элементарно заплатить налоги за счет средств одних родителей. Государство нам очень помогает. Три миллиона в год, я считаю, это хорошая помощь", — сказал заведующий.

Тем не менее социальная деревня старается обеспечивать себя сама. По словам Юрия Малых, тот факт, что "Отрадный сад" находится в сельской местности, а не в городе, помогает обрести самостоятельность.

"Даже если мы останемся без этих трех миллионов, мы не умрем с голоду, потому что у нас есть ферма, животные. У нас есть огород — овощи. На соль, сахар найдем денег. В деревне, конечно, легче жить, чем в городе, таким организациям, как у нас", — добавил он.