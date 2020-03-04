В Багдаде зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в иракской столице Багдаде, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.
Ранее в среду сообщалось о первой смерти от коронавируса в Багдаде.
"Министерство здравоохранения и окружающей среды сообщает, что в Багдаде зафиксирована смерть второго человека, заразившегося ранее новым коронавирусом", - заявило министерство в Facebook.
Ведомство уточнило, что жертвой коронавируса стал 65-летний мужчина.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса