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В Багдаде зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
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РИА Новости

В Багдаде зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

23:39 04.03.2020 (обновлено: 23:48 04.03.2020)
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© REUTERS / Azad LashkariСанитарно-контрольный пункт в Ираке
Санитарно-контрольный пункт в Ираке
© REUTERS / Azad Lashkari
Санитарно-контрольный пункт в Ираке
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в иракской столице Багдаде, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.
Ранее в среду сообщалось о первой смерти от коронавируса в Багдаде.
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"Министерство здравоохранения и окружающей среды сообщает, что в Багдаде зафиксирована смерть второго человека, заразившегося ранее новым коронавирусом", - заявило министерство в Facebook.
Ведомство уточнило, что жертвой коронавируса стал 65-летний мужчина.
Ранее в среду телеканал Rudaw сообщил, что первой жертвой коронавируса в Ираке стал 70-летний религиозный служащий из Сулеймании в Иракском Курдистане. Позднее, министерство здравоохранения Ирака заявило, что нет подтверждения, был ли он заражен коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБагдад (город)ИракВ мире
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