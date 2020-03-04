В Багдаде зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Второй случай смерти от Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в иракской столице Багдаде, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Ранее в среду сообщалось о первой смерти от коронавируса в Багдаде.

"Министерство здравоохранения и окружающей среды сообщает, что в Багдаде зафиксирована смерть второго человека, заразившегося ранее новым коронавирусом", - заявило министерство в Facebook

Ведомство уточнило, что жертвой коронавируса стал 65-летний мужчина.

Ранее в среду телеканал Rudaw сообщил, что первой жертвой коронавируса в Ираке стал 70-летний религиозный служащий из Сулеймании в Иракском Курдистане. Позднее, министерство здравоохранения Ирака заявило, что нет подтверждения, был ли он заражен коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.