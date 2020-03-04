МИД Египта обвинил Турцию в поддержке террористов в Ливии и Сирии

КАИР, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Египта Глава МИД Египта Самех Шукри на встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) в среду обвинил Анкару в дестабилизации ситуации в Ливии Сирии и в поддержке террористов в этих странах.

В ходе своего выступления на встрече, как сообщает МИД Египта, Шукри заявил об "обострении кризиса в Ливии из-за военного вмешательства Турции в этой стране и переброски туда тысяч иностранных боевиков-террористов". Действия Анкары, по словам министра, "препятствуют всем усилиям по мирному урегулированию кризиса в Ливии".

"В Сирии мы также видим нарушение Турцией суверенитета братской арабской страны … и прямую поддержку террористических образований, включенных в соответствующий список Совбезом ООН, это угрожает расширить масштабы конфликта в Сирии", - сказал Шукри в ходе своей речи на заседании совета ЛАГ, прошедшего в Каире.

Также египетский министр заявил о недопустимости использования проблемы сирийских беженцев для достижения своих политических целей.

"В особенности, в свете того, что именно открытое турецкое вмешательство и привело к кризису с беженцами", - заявил глава ведомства.

Ранее командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил в интервью РИА Новости, что Правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи, и Турция воспользовались перемирием в Ливии для переброски наемников из Сирии.