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2020-03-04T23:15+0300
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МИД Египта обвинил Турцию в поддержке террористов в Ливии и Сирии
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РИА Новости

МИД Египта обвинил Турцию в поддержке террористов в Ливии и Сирии

23:13 04.03.2020 (обновлено: 23:15 04.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри. Архивное фото
КАИР, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри на встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) в среду обвинил Анкару в дестабилизации ситуации в Ливии и Сирии и в поддержке террористов в этих странах.
В ходе своего выступления на встрече, как сообщает МИД Египта, Шукри заявил об "обострении кризиса в Ливии из-за военного вмешательства Турции в этой стране и переброски туда тысяч иностранных боевиков-террористов". Действия Анкары, по словам министра, "препятствуют всем усилиям по мирному урегулированию кризиса в Ливии".
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"В Сирии мы также видим нарушение Турцией суверенитета братской арабской страны … и прямую поддержку террористических образований, включенных в соответствующий список Совбезом ООН, это угрожает расширить масштабы конфликта в Сирии", - сказал Шукри в ходе своей речи на заседании совета ЛАГ, прошедшего в Каире.
Также египетский министр заявил о недопустимости использования проблемы сирийских беженцев для достижения своих политических целей.
"В особенности, в свете того, что именно открытое турецкое вмешательство и привело к кризису с беженцами", - заявил глава ведомства.
Ранее командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил в интервью РИА Новости, что Правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи, и Турция воспользовались перемирием в Ливии для переброски наемников из Сирии.
В конце ноября 2019 года турецкий лидер Тайип Эрдоган и глава ПНС Ливии Файез Саррадж подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.
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Файез ас-СарраджРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение конфликта в ЛивииВойна в СирииХалифа ХафтарСамех ШукриЛивияСирияЕгипетВ мире
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