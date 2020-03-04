Рада вынесла на обсуждение законопроект о проведении референдумов

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины вынесла на обсуждение законопроект о референдуме в стране, текст законопроекта опубликован на сайте парламента.
"По результатам многочисленных заседаний этой рабочей группы, после детального обсуждения и оживленных дискуссий ее участниками был принят первый законопроект в сфере народовластия и прямой демократии - проект закона Украины "О всеукраинском референдуме". С целью учета мнения представителей общественности этот законопроект обнародуется и выносится для общественного обсуждения", - говорится в тексте.
Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об изменениях в конституцию; решение вопроса общегосударственного значения; утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращение действия закона Украины или отдельных его положений. На всеукраинский референдум, согласно проекту, может выноситься одновременно не более трех вопросов.
Общественное обсуждение продлится до 18 марта включительно.