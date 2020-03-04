Джонсон и Макрон договорились совместно бороться с коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом во Франции составило в среду 285 человек, в Британии за минувшие сутки диагностировано 34 новых случаев заболевания, общее количество составило 85 случаев. Джонсон и Макрон поговорили по телефону в среду.

"Они обсудили эпидемию коронавируса, премьер рассказал о подходе Британии, составляющими которого являются шаги по сдерживанию вируса, замедлению его распространения, поиски его происхождения и лекарства, а также действия по смягчению последствий в случае, если коронавирус распространится шире. Лидеры согласились работать совместно и в координации с международным сообществом для борьбы с распространением вируса", - говорится в сообщении представителя канцелярии.

Уточняется, что Джонсон и Макрон обсудили также ситуацию в Идлибе и шаги, которые можно было бы предпринять для прекращения конфликта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.