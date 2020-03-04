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Джонсон и Макрон договорились совместно бороться с коронавирусом
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РИА Новости

Джонсон и Макрон договорились совместно бороться с коронавирусом

22:58 04.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкРаботница аптеки
Работница аптеки
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Работница аптеки
ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон договорились совместно бороться с распространением нового коронавируса, сообщил официальный представитель канцелярии британского премьера.
Число заразившихся коронавирусом во Франции составило в среду 285 человек, в Британии за минувшие сутки диагностировано 34 новых случаев заболевания, общее количество составило 85 случаев. Джонсон и Макрон поговорили по телефону в среду.
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"Они обсудили эпидемию коронавируса, премьер рассказал о подходе Британии, составляющими которого являются шаги по сдерживанию вируса, замедлению его распространения, поиски его происхождения и лекарства, а также действия по смягчению последствий в случае, если коронавирус распространится шире. Лидеры согласились работать совместно и в координации с международным сообществом для борьбы с распространением вируса", - говорится в сообщении представителя канцелярии.
Уточняется, что Джонсон и Макрон обсудили также ситуацию в Идлибе и шаги, которые можно было бы предпринять для прекращения конфликта.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЭммануэль МакронБорис ДжонсонВеликобританияФранцияВ мире
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