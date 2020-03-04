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В Раде созвали заседание по вопросу о выражении недоверия генпрокурору
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РИА Новости

В Раде созвали заседание по вопросу о выражении недоверия генпрокурору

22:52 04.03.2020 (обновлено: 22:53 04.03.2020)
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© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
© РИА Новости / Стрингер
Руслан Рябошапка . Архивное фото
КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что созвал внеочередное заседание парламента на 5 марта для рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору Украины Руслану Рябошапке.
"В связи с требованием 150 народных депутатов Украины о созыве внеочередного заседания Рады…созываю внеочередное заседание парламента на 18.30 (19.30 мск) 5 марта. На котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке", - заявил Разумков, закрывая внеочередное заседание Рады в четверг. По его словам, это единственный вопрос внеочередного заседания.
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Ранее депутаты зарегистрировали постановление о выражении недоверия Рябошапке. Генпрокурор заявил, что не видит никаких оснований для своей отставки и президент страны Владимир Зеленский с ним данный вопрос не обсуждал.
Согласно закону, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.
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