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Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину на время учений
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РИА Новости

Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину на время учений

22:22 04.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Такое решение на внеочередном заседании в среду поддержали 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2020 году. В частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2020, Sea Breeze-2020, украино-румынских учений Riverine-2020, украино-молдавских учений "Юг – 2020" и украино-британских учений Warrior Watcher-2020.
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
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