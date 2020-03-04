Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину на время учений

Такое решение на внеочередном заседании в среду поддержали 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны.

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.