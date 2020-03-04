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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T22:14+0300
https://ria.ru/20200304/1568168843.html
Генсек НАТО обсудит поддержку Турции с главами минобороны Евросоюза
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814535_0:0:3100:1743_1036x0_80_0_0_41957f82517b0c5968a03c5cb62e121f.jpg
РИА Новости

Генсек НАТО обсудит поддержку Турции с главами минобороны Евросоюза

22:14 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече глав минобороны стран-членов ЕС в Хорватии намерен обсудить текущую ситуацию в Сирии и в Турции, а также сконцентрироваться на поддержке, которую альянс оказывает своему турецкому партнеру.
"НАТО уже оказывает поддержку Турции… Но Турция соседствует с Ираком и Сирией, ни один наш партнер так не страдает от терроризма. Поэтому, я думаю, мы сконцентрируем внимание на текущей ситуации, на поддержке, которую мы уже оказываем Турции", - заявил журналистам глава Североатлантического альянса в Загребе, общение с прессой транслировалось на сайте НАТО.
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Отвечая на вопрос о необходимости введения бесполетной зоны над Идлибом, к чему призывала Анкара, Столтенберг призвал "не спекулировать опасными вещами".
"Очень опасно спекулировать. Прежде всего, необходимо политическое гражданское решение и политические обязательства, что позволит продвинуться вперед (в разрешении кризиса - ред.). Если я начну спекулировать, это породит еще большую неопределенность в ситуации, а это не то, что нам нужно. Поэтому я призываю всех не спекулировать", - сказал Столтенберг.
В конце февраля, на фоне обострения ситуации в Идлибе и гибели турецких военных при воздушной атаке, Анкара призвала международное сообщество принять меры по защите гражданского населения Сирии и объявить бесполетную зону над Идлибом.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Организация, запрещенная в России
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33001514
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)НАТОТурцияХорватияЙенс СтолтенбергВ мире
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