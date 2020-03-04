Генсек НАТО обсудит поддержку Турции с главами минобороны Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече глав минобороны стран-членов ЕС в Хорватии намерен обсудить текущую ситуацию в Сирии и в Турции , а также сконцентрироваться на поддержке, которую альянс оказывает своему турецкому партнеру.

НАТО уже оказывает поддержку Турции… Но Турция соседствует с Ираком и Сирией, ни один наш партнер так не страдает от терроризма. Поэтому, я думаю, мы сконцентрируем внимание на текущей ситуации, на поддержке, которую мы уже оказываем Турции", - заявил журналистам глава Североатлантического альянса в Загребе, общение с прессой транслировалось на сайте НАТО.

Отвечая на вопрос о необходимости введения бесполетной зоны над Идлибом, к чему призывала Анкара, Столтенберг призвал "не спекулировать опасными вещами".

"Очень опасно спекулировать. Прежде всего, необходимо политическое гражданское решение и политические обязательства, что позволит продвинуться вперед (в разрешении кризиса - ред.). Если я начну спекулировать, это породит еще большую неопределенность в ситуации, а это не то, что нам нужно. Поэтому я призываю всех не спекулировать", - сказал Столтенберг.

В конце февраля, на фоне обострения ситуации в Идлибе и гибели турецких военных при воздушной атаке, Анкара призвала международное сообщество принять меры по защите гражданского населения Сирии и объявить бесполетную зону над Идлибом.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.