Евросоюз готов ускорить поддержку сирийским беженцам в Турции

Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Европейский союз готов ускорить оказание помощи сирийским беженцам в Турции, заявил в среду глава Европейского совета Шарль Мишель

"Европа готова ускорить поддержку сирийцев в Турции и тех, кто их принимает", - сказал Мишель по итогам переговоров c президентом Турции Тайипом Эрдоганом . Его заявление приводит пресс-служба ЕС.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил ЕС в невыполнении обязательств в рамках миграционного соглашения. По его словам, даже половина из обещанных шести миллиардов евро не дошла до сирийцев.

По данным Европейской комиссии, из шести миллиардов евро на помощь сирийским беженцам 4,7 миллиарда уже были законтрактованы, 3,2 были уже выплачены получателям. Эти средства поступают неправительственным организациям, которые реализуют проекты помощи беженцам, в том числе в строительстве школ и больниц.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. ЕС уже заявил о помощи Греции в охране границ.

Многие в ЕС полагают, что Турция специально пускает беженцев к границе с Евросоюзом, чтобы оказать давление и добиться более весомой поддержки своих действий в Сирии. Как ранее заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель , "усиление давления на границе Евросоюза и Турции и односторонние действия не приведут к положительному результату, а только ухудшат ситуацию".