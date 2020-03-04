Рада утвердила новый состав украинского правительства

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем, такое решение на внеочередном заседании поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Занимавший должность главы МИД Украины Вадим Пристайко назначен вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вице-премьером – министром цифровой трансформации вновь стал Михаил Федеров.
Министром финансов назначен Игорь Уманский, который ранее дважды был первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра. С октября 2016 года по март 2019 года Уманский был внештатным советником экс-президента Петра Порошенко.
Главой Минздрава назначен известный кардиохирург Илья Емец, который в 2010-2011 годах уже возглавлял это ведомство.
Бывший советник мэра Киева, представитель властей Украины в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников назначен вице-премьером - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Министром развития общин и территорий стал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов. Олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт возглавил министерство молодежи и спорта.
Свои посты в новом кабмине сохранил глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий. Министром кабинета министров стал Олег Немчинов. Министерство социальной политики Украины возглавила Марина Лазебная. В августе 2019 года она была назначена начальницей государственной социальной службы, но уже через полтора месяца правительство Алексея Гончарука ее уволило. В 2013-2014 годах руководила Государственной службой занятости. Министерство ветеранов возглавил заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Сергей Бессараб.
2 марта, 17:35Тимошенко заявила о "полном коллапсе" на Украине