Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T21:31+0300
https://ria.ru/20200304/1568166232.html
Рада утвердила новый состав украинского правительства
https://cdn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b142dd79cc371e2d5ff0fc7c4800cc4d.jpg
РИА Новости

Рада утвердила новый состав украинского правительства

20:39 04.03.2020 (обновлено: 21:31 04.03.2020)
1419
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем, такое решение на внеочередном заседании поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Занимавший должность главы МИД Украины Вадим Пристайко назначен вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вице-премьером – министром цифровой трансформации вновь стал Михаил Федеров.
Здание правительства Украины в Киеве
Вчера, 16:44
"Переставили кровати". Как смена кабмина усложнит положение Зеленского
Министром финансов назначен Игорь Уманский, который ранее дважды был первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра. С октября 2016 года по март 2019 года Уманский был внештатным советником экс-президента Петра Порошенко.
Главой Минздрава назначен известный кардиохирург Илья Емец, который в 2010-2011 годах уже возглавлял это ведомство.
Бывший советник мэра Киева, представитель властей Украины в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников назначен вице-премьером - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Виктор Медведчук
Вчера, 13:05
Медведчук считает, что Украине нужно менять курс, а не правительство
Министром развития общин и территорий стал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов. Олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт возглавил министерство молодежи и спорта.
Свои посты в новом кабмине сохранил глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий. Министром кабинета министров стал Олег Немчинов. Министерство социальной политики Украины возглавила Марина Лазебная. В августе 2019 года она была назначена начальницей государственной социальной службы, но уже через полтора месяца правительство Алексея Гончарука ее уволило. В 2013-2014 годах руководила Государственной службой занятости. Министерство ветеранов возглавил заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Сергей Бессараб.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
2 марта, 17:35
Тимошенко заявила о "полном коллапсе" на Украине
52140023
Обсудить 2
Денис ШмыгальСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Рада назначила генерала Тарана главой Минобороны Украины
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Новый премьер Украины предложил Раде состав правительства
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
В ДНР усомнились в объективности суда по MH17
Дмитрий Кулеба
Зеленский предложил назначить главой МИД Украины Дмитрия Кулебу
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Украинский парламент назначил Дмитрия Кулебу главой МИД
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп назвал кампанию Блумберга главным позором его жизни
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины
Молоток в зале судебных заседаний
В Петербурге арестовали участника потасовки в метро
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
В Турции рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о совершенных ошибках
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Зеленский предложил назначить главой Минобороны генерала Тарана
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады
"Не переходите на личности": Зеленский отказался пожать руку депутату
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Правительство обсудит подготовку к проведению весенне-полевых работ
03:36Кабмин обсудит участие самозанятых в программах поддержки бизнеса
03:35Кабмин обсудит ход выполнения федеральных целевых программ
03:34Кабмин обсудит выделение субсидий на погашение жилищных сертификатов
03:31Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
Лента новостейМолния