Рада утвердила новый состав украинского правительства

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем , такое решение на внеочередном заседании поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Занимавший должность главы МИД Украины Вадим Пристайко назначен вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вице-премьером – министром цифровой трансформации вновь стал Михаил Федеров.

Министром финансов назначен Игорь Уманский, который ранее дважды был первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра. С октября 2016 года по март 2019 года Уманский был внештатным советником экс-президента Петра Порошенко.

Главой Минздрава назначен известный кардиохирург Илья Емец, который в 2010-2011 годах уже возглавлял это ведомство.

Бывший советник мэра Киева, представитель властей Украины в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников назначен вице-премьером - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Министром развития общин и территорий стал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов. Олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт возглавил министерство молодежи и спорта.