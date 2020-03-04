В Петербурге арестовали участника потасовки в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Калининский районный суд заключил под стражу одного из участников потасовки в метро с применением газового пистолета аэрозольного типа "Удар" Вадима Крашенинникова, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Крашенинников подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.213 УК РФ (Хулиганство). Срок содержания под стражей, определённый судом по 01.04.2020", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
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Ранее сообщалось, что полиция задержала двух предполагаемых зачинщиков конфликта в метрополитене Петербурга, в ходе которого был распылен газ из аэрозольного пистолета "Удар".
По данным местных СМИ, конфликт в метро произошел между группой молодых людей и двумя афроамериканцами.
Как рассказали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу, информация о конфликте на станции метрополитена "Академическая" поступила 2 февраля. Трое мужчин и девушка спровоцировали конфликт с двумя мужчинами, уточнили в ГУ МВД.
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