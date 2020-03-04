В Петербурге арестовали участника потасовки в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Калининский районный суд заключил под стражу одного из участников потасовки в метро с применением газового пистолета аэрозольного типа "Удар" Вадима Крашенинникова, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

"Крашенинников подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.213 УК РФ (Хулиганство). Срок содержания под стражей, определённый судом по 01.04.2020", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух предполагаемых зачинщиков конфликта в метрополитене Петербурга , в ходе которого был распылен газ из аэрозольного пистолета "Удар".

По данным местных СМИ, конфликт в метро произошел между группой молодых людей и двумя афроамериканцами.