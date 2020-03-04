Новый премьер Украины предложил Раде состав правительства

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Новый премьер Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной раде назначить новый состав правительства, в котором пост главы МВД вновь займет Арсен Аваков, передает корреспондент РИА Новости.
На должность главы Минфина Шмыгаль предложил назначить Игоря Уманского, который ранее дважды был первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра. С октября 2016 года по март 2019 года Уманский был внештатным советником экс-президента Петра Порошенко.