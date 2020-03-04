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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T20:13+0300
https://ria.ru/20200304/1568165321.html
Педерсен призвал Путина и Эрдогана найти решение ситуации в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/38/1563823807_0:0:3155:1775_1036x0_80_0_0_909e95741dc69c4257bcb0cfe66aa2b3.jpg
РИА Новости

Педерсен призвал Путина и Эрдогана найти решение ситуации в Идлибе

20:13 04.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ООН, 4 мар – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен призывает лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана найти срочное дипломатическое решение ситуации в Идлибе.
Встреча президентов России Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана пройдет 5 марта в Москве. Ранее Кремль сообщал, что планируется обсудить проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации.
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"Завтра в Москве встречаются президенты Путин и Эрдоган. Я уверен, что вы все присоединитесь ко мне с призывом к ним найти немедленное дипломатическое решение, которое могло бы избавить гражданское население от дальнейших страданий, обеспечить некоторую стабильность, содействовать сотрудничеству, а не конфронтации… в Идлибе", - сказал Педерсен, обращаясь к главам МИД Лиги арабских государств в Каире.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Организация, запрещенная в России
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Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Гейр ПедерсенВладимир ПутинООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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