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Акимов рассказал о влиянии коронавируса на "Почту России"
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РИА Новости

Акимов рассказал о влиянии коронавируса на "Почту России"

20:30 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМаксим Акимов
Максим Акимов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Максим Акимов. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом негативно сказывается на "Почте России" и ее выручке, поскольку компания является крупнейшим в РФ оператором трансграничной торговли, заявил гендиректор "Почты" Максим Акимов.
"Могу сказать, что, конечно, так как мы крупнейший оператор трансграничной торговли, мы крупнейший трансграничный логист, ситуация по коронавирусу на нас сказывается, она давит на нашу выручку, она давит на нашу доходность", - сказал Акимов журналистам в среду.
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Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыМаксим АкимовВОЗПочта РоссииЭкономика
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