Акимов рассказал о влиянии коронавируса на "Почту России"

"Могу сказать, что, конечно, так как мы крупнейший оператор трансграничной торговли, мы крупнейший трансграничный логист, ситуация по коронавирусу на нас сказывается, она давит на нашу выручку, она давит на нашу доходность", - сказал Акимов журналистам в среду.