Акимов рассказал о влиянии коронавируса на "Почту России"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом негативно сказывается на "Почте России" и ее выручке, поскольку компания является крупнейшим в РФ оператором трансграничной торговли, заявил гендиректор "Почты" Максим Акимов.
"Могу сказать, что, конечно, так как мы крупнейший оператор трансграничной торговли, мы крупнейший трансграничный логист, ситуация по коронавирусу на нас сказывается, она давит на нашу выручку, она давит на нашу доходность", - сказал Акимов журналистам в среду.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.