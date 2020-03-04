Топ-менеджера венесуэльской PDVSA задержали по обвинению в хищениях

"Во вторник был задержан президент Aceites y Solventes Venezolanos SA (VASSA) Оскар Рафаэль Апонте Ландаэрта по обвинению в хищении стратегических материалов - смазочных материалов, масел и сульфоновой кислоты", - говорится в сообщении Венесуэльского информационного агентства.
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Согласно заключению прокуратуры, Апонте Ландаэрта при исполнении своих служебных обязанностей перенаправлял стратегические материалы в другие штаты страны и затем контрабандой переправлял за границу, скрывая преступные действия путём манипуляции компьютерными системами компании, заключал контракты с завышенными ценами и использовал имущество компании в собственных коммерческих целях и с выгодой для третьих лиц.
Двадцатого февраля на фоне ужесточения санкций со стороны минфина США против торговых контрагентов венесуэльской нефтяной компании президент Николас Мадуро заявил о чрезвычайном положении и начал реформу в отрасли. Комиссию по реструктуризации компании возглавил вице-президент по экономике Венесуэлы Тарек Аль Аиссами.
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Сотрудники венесуэльской разведки 28 февраля арестовали двух руководителей подразделения снабжения и торговли PDVSA. По данным президентской комиссии по реорганизации нефтяной отрасли, менеджеры передавали конфиденциальную информацию стратегического характера правительству США, которое таким образом получало возможность вредить нефтяной отрасли Венесуэлы.
29 февраля, стало известно о серьезных перестановках в руководстве PDVSA - указом президента назначены новые вице-президенты компании по разведке и добыче, переработке, торговле и поставкам, финансам и персоналу.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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