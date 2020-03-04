Топ-менеджера венесуэльской PDVSA задержали по обвинению в хищениях

МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Венесуэлы во вторник задержала президента дочерней структуры государственной нефтегазовой корпорации PDVSA Оскара Апонте по подозрению в хищении и незаконном экспорте стратегических материалов.

"Во вторник был задержан президент Aceites y Solventes Venezolanos SA (VASSA) Оскар Рафаэль Апонте Ландаэрта по обвинению в хищении стратегических материалов - смазочных материалов, масел и сульфоновой кислоты", - говорится в сообщении Венесуэльского информационного агентства.

Согласно заключению прокуратуры, Апонте Ландаэрта при исполнении своих служебных обязанностей перенаправлял стратегические материалы в другие штаты страны и затем контрабандой переправлял за границу, скрывая преступные действия путём манипуляции компьютерными системами компании, заключал контракты с завышенными ценами и использовал имущество компании в собственных коммерческих целях и с выгодой для третьих лиц.

Двадцатого февраля на фоне ужесточения санкций со стороны минфина США против торговых контрагентов венесуэльской нефтяной компании президент Николас Мадуро заявил о чрезвычайном положении и начал реформу в отрасли. Комиссию по реструктуризации компании возглавил вице-президент по экономике Венесуэлы Тарек Аль Аиссами.

Сотрудники венесуэльской разведки 28 февраля арестовали двух руководителей подразделения снабжения и торговли PDVSA. По данным президентской комиссии по реорганизации нефтяной отрасли, менеджеры передавали конфиденциальную информацию стратегического характера правительству США, которое таким образом получало возможность вредить нефтяной отрасли Венесуэлы.

29 февраля, стало известно о серьезных перестановках в руководстве PDVSA - указом президента назначены новые вице-президенты компании по разведке и добыче, переработке, торговле и поставкам, финансам и персоналу.