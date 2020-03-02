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Двух задержанных топ-менеджеров PDVSA обвинили в шпионаже в пользу США
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РИА Новости

Двух задержанных топ-менеджеров PDVSA обвинили в шпионаже в пользу США

18:22 02.03.2020
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© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
КАРАКАС, 2 мар - РИА Новости. Два топ-менеджера венесуэльской нефтяной компании PDVSA, задержанные в Каракасе, передавали конфиденциальную информацию стратегического характера правительству США, которое таким образом получало возможность вредить нефтяной отрасли Венесуэлы, сообщает специальная комиссия по реструктуризации предприятия.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 28 февраля, сотрудники венесуэльской разведки арестовали двух руководителей подразделения снабжения и торговли PDVSA.
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Сообщается, что задержанные Альфредо Марсиаль Чиринос Асуахе и Арвенис Торреальба передавали в США данные об операциях в отрасли, включая динамику продаж венесуэльской нефти, а также о логистических возможностях компании и ее партнеров.
"Представители отрасли просят генпрокуратуру начать уголовное расследование в отношении деяний, совершенных этими лицами, чтобы определить их меру ответственности", - говорится в коммюнике, озвученном в эфире гостелеканала Венесуэлы.
Двадцатого февраля на фоне ужесточения санкций со стороны минфина США против торговых контрагентов венесуэльской нефтяной компании президент Николас Мадуро заявил о чрезвычайном положении и начал реформу в отрасли. Комиссию по реструктуризации компании возглавил вице-президент по экономике Венесуэлы Тарек Аль Аиссами.
В субботу, 29 февраля, стало известно о серьезных перестановках в руководстве PDVSA - указом президента назначены новые вице-президенты компании по разведке и добыче, переработке, торговле и поставкам, финансам и персоналу.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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PDVSAНиколас МадуроВенесуэлаКаракасВ мире
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