Двух задержанных топ-менеджеров PDVSA обвинили в шпионаже в пользу США

Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе

© AP Photo / Fernando Llano Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе

КАРАКАС, 2 мар - РИА Новости. Два топ-менеджера венесуэльской нефтяной компании Два топ-менеджера венесуэльской нефтяной компании PDVSA , задержанные в Каракасе , передавали конфиденциальную информацию стратегического характера правительству США , которое таким образом получало возможность вредить нефтяной отрасли Венесуэлы , сообщает специальная комиссия по реструктуризации предприятия.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 28 февраля, сотрудники венесуэльской разведки арестовали двух руководителей подразделения снабжения и торговли PDVSA.

Сообщается, что задержанные Альфредо Марсиаль Чиринос Асуахе и Арвенис Торреальба передавали в США данные об операциях в отрасли, включая динамику продаж венесуэльской нефти, а также о логистических возможностях компании и ее партнеров.

"Представители отрасли просят генпрокуратуру начать уголовное расследование в отношении деяний, совершенных этими лицами, чтобы определить их меру ответственности", - говорится в коммюнике, озвученном в эфире гостелеканала Венесуэлы.

Двадцатого февраля на фоне ужесточения санкций со стороны минфина США против торговых контрагентов венесуэльской нефтяной компании президент Николас Мадуро заявил о чрезвычайном положении и начал реформу в отрасли. Комиссию по реструктуризации компании возглавил вице-президент по экономике Венесуэлы Тарек Аль Аиссами.

В субботу, 29 февраля, стало известно о серьезных перестановках в руководстве PDVSA - указом президента назначены новые вице-президенты компании по разведке и добыче, переработке, торговле и поставкам, финансам и персоналу.