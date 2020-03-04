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Генсек НАТО рассказал о сроках вывода войск из Афганистана
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РИА Новости

Генсек НАТО рассказал о сроках вывода войск из Афганистана

19:12 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. НАТО будет сокращать свое присутствие в Афганистане, если представители движения "Талибан" будут выполнять свои обязательства, сказал в Загребе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что сроки вывода сил Альянса напрямую зависят от действий талибов и выполнения ими обязательств.
"Мы будем сокращать свое присутствие, если "Талибан" будет выполнять свои обязательства. Сроки вывода сил из Афганистана зависят от действий "Талибана" … Очень важный момент, что движение "Талибан" признало, что оно должно порвать все связи с международными террористическими организациями и не допустить, чтобы Афганистан вновь стал прибежищем для международного терроризма. Они также согласились снизить уровень насилия, сесть за стол и начать внутриафганские переговоры", - пояснил генсек НАТО.
Он добавил, что единственный путь к миру в Афганистане - внутриафганские переговоры. "В конце концов, единственный путь достичь мира в Афганистане - это переговоры между самими афганцами. Мира нельзя достичь в Брюсселе, Вашингтоне или Саудовской Аравии, его могут установить только сами афганцы", - сказал он.
Столтенберг также добавил, что НАТО продолжит оказывать поддержку афганским силам безопасности. "Мы будем поддерживать силы безопасности Афганистана, тренировать и консультировать, поддерживать их финансово. Это послание для "Талибана": они должны сесть за стол переговоров вырабатывать компромиссы и выполнять договор. Это наилучший способ достичь мира", - заключил глава Альянса.
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НАТОАфганистанТалибанЙенс СтолтенбергВ мире
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