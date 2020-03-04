В Раде назвали отставку премьера победой оппозиции и народа

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Отставка премьера Украины Отставка премьера Украины Алексея Гончарука – это победа жителей страны и оппозиционных сил, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич

Верховная рада на внеочередном заседании в среду отправила в отставку Гончарука, такое решение поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. По закону, уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.

"Отставка правительства – это победа украинцев и победа оппозиции. При этом я отдаю должное (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому, который нашел в себе силы признать ошибку. Лучше признать ошибку и пытаться ее исправить, чем постоянно жить в ошибке", - сказал Шуфрич в среду в кулуарах парламента, трансляцию вел телеканал "112.Украина".

Шуфрич считает, что с правительством Гончарука Украина просто "потеряла полгода". "Каждый день работы Гончарука – это время, которые президент Зеленский, украинцы, и все мы потратили в никуда. Более того, каждый день, каждое решение, вся работа этого правительства сделала жизнь тяжелее для наших граждан", - подытожил политик.

Ранее Зеленский выступил на внеочередном заседании парламента и заявил, что экономика не демонстрирует необходимых темпов роста: у него сложилось впечатление, что она "брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле". По его словам, за два месяца 2020 года невыполнение госбюджета составило около 643 миллионов долларов.