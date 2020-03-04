В Раде назвали отставку премьера победой оппозиции и народа

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Отставка премьера Украины Алексея Гончарука – это победа жителей страны и оппозиционных сил, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.
Верховная рада на внеочередном заседании в среду отправила в отставку Гончарука, такое решение поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. По закону, уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
"Отставка правительства – это победа украинцев и победа оппозиции. При этом я отдаю должное (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому, который нашел в себе силы признать ошибку. Лучше признать ошибку и пытаться ее исправить, чем постоянно жить в ошибке", - сказал Шуфрич в среду в кулуарах парламента, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Шуфрич считает, что с правительством Гончарука Украина просто "потеряла полгода". "Каждый день работы Гончарука – это время, которые президент Зеленский, украинцы, и все мы потратили в никуда. Более того, каждый день, каждое решение, вся работа этого правительства сделала жизнь тяжелее для наших граждан", - подытожил политик.
Ранее Зеленский выступил на внеочередном заседании парламента и заявил, что экономика не демонстрирует необходимых темпов роста: у него сложилось впечатление, что она "брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле". По его словам, за два месяца 2020 года невыполнение госбюджета составило около 643 миллионов долларов.
Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на текущий год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 200 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на этот год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов.