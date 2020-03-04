Эксперт оценил выход Блумберга из избирательной кампании в США

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг исполнил свою роль в предвыборной гонке, поспособствовав сплочению электората вокруг бывшего вице-президента Джо Байдена , и его уход на этом этапе закономерен, заявил РИА Новости декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.

По словам Сидорова, очевидно, что руководство демократической партии сейчас делает ставку на "центриста" Байдена.

"На мой взгляд, это было сделано еще в период праймериз в Южной Каролине, тогда национальный комитет партии бросил все ресурсы на то, чтобы там победил Байден и обошел там Сандерса. После этого были выведены еще два претендента, им, видимо, сказали, что у вас, мол, есть еще время, когда-нибудь еще мы вас продвинем и поддержим, и они оба заявили о поддержке Байдена. Все это говорит о том, что партийная солидарность работает. И то, что сейчас Блумберг поступает так же - ну а что, ему самому ловить нечего, определенное количество голосов он, конечно, оттянул на себя, но они сейчас уйдут к Байдену", - сказал Сидоров.

По его словам, у Блумберга были некие личные амбиции при вступлении в гонку, "это можно рассматривать как политическую инвестицию". Недаром, отметил эксперт, Блумберг, который ранее был республиканцем, сменил со временем партийную принадлежность. Но и для демократической партии было важно участие Блумберга в предвыборной гонке, чтобы сначала "напугать", а затем и "сплотить" электорат, предположил политолог.