Эксперт оценил выход Блумберга из избирательной кампании в США

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг исполнил свою роль в предвыборной гонке, поспособствовав сплочению электората вокруг бывшего вице-президента Джо Байдена, и его уход на этом этапе закономерен, заявил РИА Новости декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.
По словам Сидорова, очевидно, что руководство демократической партии сейчас делает ставку на "центриста" Байдена.
"На мой взгляд, это было сделано еще в период праймериз в Южной Каролине, тогда национальный комитет партии бросил все ресурсы на то, чтобы там победил Байден и обошел там Сандерса. После этого были выведены еще два претендента, им, видимо, сказали, что у вас, мол, есть еще время, когда-нибудь еще мы вас продвинем и поддержим, и они оба заявили о поддержке Байдена. Все это говорит о том, что партийная солидарность работает. И то, что сейчас Блумберг поступает так же - ну а что, ему самому ловить нечего, определенное количество голосов он, конечно, оттянул на себя, но они сейчас уйдут к Байдену", - сказал Сидоров.
По его словам, у Блумберга были некие личные амбиции при вступлении в гонку, "это можно рассматривать как политическую инвестицию". Недаром, отметил эксперт, Блумберг, который ранее был республиканцем, сменил со временем партийную принадлежность. Но и для демократической партии было важно участие Блумберга в предвыборной гонке, чтобы сначала "напугать", а затем и "сплотить" электорат, предположил политолог.
"Не знаю, была ли это задумка, но выглядит так, что он сыграл свою роль: что может быть такой человек, как Трамп, но со стороны демократов, что испугало бы определенную часть электората... Ведь (сенатор Элизабет) Уоррен предупреждала, что мы будем менять одного миллиардера (Трампа) на другого, который захочет купить выборы. Ну вот он свою роль сыграл, электорат достаточно напуган: с одной стороны был он, с другой - Берни Сандерс. И сейчас надо консолидироваться вокруг представителя традиционных демократических ценностей, ценностей партии", - отметил Сидоров.