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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T19:06+0300
https://ria.ru/20200304/1568162832.html
Генсек НАТО призвал Россию и Сирию остановить эскалацию в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/152440/59/1524405987_0:86:2500:1492_1036x0_80_0_0_24099060852d00f7e17689701d51af17.jpg
РИА Новости

Генсек НАТО призвал Россию и Сирию остановить эскалацию в Идлибе

19:05 04.03.2020 (обновлено: 19:06 04.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал Россию и власти Сирии остановить эскалацию в САР.
Об этом Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Пресс-конференция, прошедшая в Загребе, транслировалась на сайте НАТО.
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"Мы осуждаем эскалацию в Сирии и призываем режим (Башара - ред.) Асада и Россию остановить эскалацию, соблюдать международное право и способствовать конструктивному разрешению кризиса", - сказал Столтенберг.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Запрещенная в России террористическая организация
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
222006021
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровНАТОТурцияСирияЙенс СтолтенбергВ мире
Популярные комментарии
Иди лесом.
4 марта, 19:08
zzelip999
910001
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