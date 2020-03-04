Путин рассказал, что фейки о коронавирусе идут из-за границы

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Информационные "вбросы" по ситуации с распространением коронавируса идут из-за границы, заявил Владимир Путин со ссылкой на ФСБ.

Он отметил, что это делается для того, чтобы посеять панику среди населения. В связи с этим глава государства призвал следить за тем, чтобы россияне получали достоверные данные.

О том, что "вбросы" идут из ближнего зарубежья, заявили и в международной компании Group-IB. В пресс-службе компании РИА Новости, что тесно сотрудничают с администрацией социальных сетей, в том числе с "ВКонтакте" и Facebook, и модерераторами форумов для удаления дезинформации о распространении коронавируса.

Пранки на тему коронавируса

В начале февраля в СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения и фотографии о том, что на станции "Александровский сад" столичного метро в вагон зашли два человека в защитных костюмах и семеро кашляющих китайцев в защитных масках. Отмечается, что их провели пo всему составу и вывели на следующей станции.

Московский метрополитен отказался считать это шуткой и назвал откровенным хулиганством. В твитере столичной подземки пообещали обратиться в полицию.

Спустя несколько дней в Москве арестовали еще одного пранкера. Согласно сценарию, он в медицинской маске двигался по вагону, внезапно падал и начинал симулировать конвульсии, в то время как второй участник розыгрыша говорил: "Коронавирус здесь, быстрее выходите!" В результате напуганные пассажиры выбегали из вагона на станцию.