Новый украинский премьер назвал приоритетами Крым и Донбасс

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетами утвержденного сегодня правительства возвращение Крыма, разрешение конфликта в Донбассе и укрепление национальной безопасности. Новый украинский премьер-министрназвал приоритетами утвержденного сегодня правительства возвращение Крыма, разрешение конфликта в Донбассе и укрепление национальной безопасности.

По его словам, новые кабинет министров планирует сохранить и развивать реформы, которые были начаты предыдущим правительством.

"Речь идет о реформе децентрализации, которой я на посту вице-премьера занимался в последние недели и как глава областной госадминистрации в Ивано-Франковске занимался более полугода", - сказал Шмыгаль.

Другими приоритетами нового кабинета министров премьер назвал привлечение инвестиций на Украину, развитие промышленности, аграрной сферы и инфраструктуры, улучшение качества медицины и образования, а также достижение энергоэффективности.