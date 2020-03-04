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Новый украинский премьер назвал приоритетами Крым и Донбасс
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РИА Новости

Новый украинский премьер назвал приоритетами Крым и Донбасс

19:00 04.03.2020 (обновлено: 22:59 04.03.2020)
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CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Денис Шмыгаль. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетами утвержденного сегодня правительства возвращение Крыма, разрешение конфликта в Донбассе и укрепление национальной безопасности.
По его словам, новые кабинет министров планирует сохранить и развивать реформы, которые были начаты предыдущим правительством.
"Речь идет о реформе децентрализации, которой я на посту вице-премьера занимался в последние недели и как глава областной госадминистрации в Ивано-Франковске занимался более полугода", - сказал Шмыгаль.
Другими приоритетами нового кабинета министров премьер назвал привлечение инвестиций на Украину, развитие промышленности, аграрной сферы и инфраструктуры, улучшение качества медицины и образования, а также достижение энергоэффективности.
Ранее украинский парламент отправил в отставку премьера Алексея Гончарука, в след за которым в отставку также ушло все правительство.
Алексей Гончарук
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Денис ШмыгальАлексей ГончарукДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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