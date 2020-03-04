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Генсек НАТО прокомментировал миграционный кризис на границе Греции
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РИА Новости

Генсек НАТО прокомментировал миграционный кризис на границе Греции

18:59 04.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Нелегальную миграцию через границы Европы из Турции необходимо пресекать, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Какого-то военного решения ситуации вокруг Греции и Турции нет… Мы видим, какая ситуация складывается в Турции с беженцами, нельзя добавлять страданий этим бедным людям, но нелегальную миграцию необходимо пресекать", - сказал генсек НАТО на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе.
Он добавил, что границы Греции с Турцией - это общие европейские границы. "А общие границы требуют консолидированных общих решений", - добавил он.
Он также подчеркнул, что ситуация в Турции и Сирии затрагивает государства-члены альянса и Европейского союза, но ни одна организация, ни одно государство не сможет самостоятельно решить это проблему. Столтенберг также высказал мнение, что новую волну миграционного кризиса спровоцировали действия сирийских властей и поддерживающая их Россия.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииНАТОГрецияТурцияЙенс СтолтенбергВ мире
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