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Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться
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РИА Новости

Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться

18:42 04.03.2020 (обновлено: 18:43 04.03.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный коридор
Школьный коридор
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьный коридор. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Директор московской школы №1415, где дети получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы, решил уволиться, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Ранее в СМИ появилась информация, что в московской школе 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаз. Позднее столичные власти рассказали, что инцидент произошел в школе №1415: учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить, несколько детей обратились за медицинской помощью. Столичный департамент образования пообещал уволить учительницу. Позже старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"Руководитель школы, где пострадали дети, принял решение об увольнении. После случая в школе №1415, где педагог оставила в классе бактерицидную лампу открытого типа, департамент образования и науки города Москвы направил в школу инспектора округа для участия в расследовании. К этой работе также подключился представитель учредителя в управляющем совете, который также принимал участие во встрече с родителями пострадавших ребят 3 марта", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе департамента также рассказали, что в течение двух дней специалисты разбирались в ситуации, выясняли причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки было установлено, что администрация школы не обеспечила безопасные условия для детей, в результате чего нескольким детям понадобилась медицинская помощь.
"Директор школы №1415 Александр Лебединец признал свою ответственность за произошедшее и принял решение об увольнении. Департамент образования и науки Москвы приносит свои извинения в адрес семей пострадавших ребят и держит ситуацию на контроле",- добавили в пресс-службе.
Ранее департамент обязал всех руководителей образовательных учреждений Москвы принять меры по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе обеспечить все здания бактерицидными лампами закрытого типа для обеззараживания воздуха, разрешенными для круглосуточного применения в присутствии людей.
"В адрес руководителей образовательных организаций 3 марта дополнительно направлено письмо с запретом применения в образовательных организациях ламп открытого типа, которые имеют иные пользовательские свойства и к использованию в присутствии людей категорически запрещены",- добавили в пресс-службе.
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