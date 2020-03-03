СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Москве следователи проверяют сообщения о детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз. Об этом сообщила журналистам представитель столичного главка СК Юлия Иванова

Как писали разные издания, 25 школьников попали в больницу с термическими ожогами роговицы глаз.

В пресс-службе столичного департамента образования рассказали, что после обследования школьников отпустили домой, четверо из них уже вернулись к занятиям.

Как пояснили в ведомстве, инцидент произошел в школе № 1415: учительница первого класса на перемене включила кварцевую лампу для обеззараживания воздуха и забыла ее выключить после возвращения детей в класс. При этом она нарушила инструкцию, согласно которой могут использоваться только устройства закрытого типа.