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2020-03-03T15:09+0300
https://ria.ru/20200303/1567677578.html
СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве
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РИА Новости

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

09:58 03.03.2020 (обновлено: 15:09 03.03.2020)
37748
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Москве следователи проверяют сообщения о детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз. Об этом сообщила журналистам представитель столичного главка СК Юлия Иванова.
Как писали разные издания, 25 школьников попали в больницу с термическими ожогами роговицы глаз.
В пресс-службе столичного департамента образования рассказали, что после обследования школьников отпустили домой, четверо из них уже вернулись к занятиям.
Как пояснили в ведомстве, инцидент произошел в школе № 1415: учительница первого класса на перемене включила кварцевую лампу для обеззараживания воздуха и забыла ее выключить после возвращения детей в класс. При этом она нарушила инструкцию, согласно которой могут использоваться только устройства закрытого типа.
В московском департаменте образования пообещали уволить учительницу, а для всех педагогов школы провести дополнительный инструктаж по безопасности. В школе будут применять исключительно бактерицидные лампы закрытого типа.
Школьный коридор
28 февраля, 10:51
В Хакасии школьники пострадали из-за действия бактерицидной лампы
476184726
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это глупо увольнять учителя. Это вина директора школы в несоотвтетсвующем типе кварцевателя, а скорее даже Деп образования который выделил деньги именно на такой.
3 марта, 11:59
PMS 196
2200003
А дети то что глухонемые? Языка нет сказать что глаза болят?
3 марта, 11:33
КШКирилл Шуплецов
8100213
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