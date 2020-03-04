РЖД предоставят скидку 50% на билеты для школьников в летний сезон

"Холдинг "РЖД" предоставит скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул. Такое решение принимается пятый год подряд для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма", - говорится в сообщении.