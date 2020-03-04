РЖД предоставят скидку 50% на билеты для школьников в летний сезон

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. РЖД открыли продажу билетов для школьников со скидкой 50% на период летних школьных каникул, сообщила пресс-служба холдинга.
"Холдинг "РЖД" предоставит скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул. Такое решение принимается пятый год подряд для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма", - говорится в сообщении.
Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны второго и третьего классов электропоездов дальнего следования поездов формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании"), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов).
Льгота предоставляется в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.
Впервые РЖД предоставили скидку 50% на проезд детей в этот период в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период - с 1 сентября по 31 мая. "За четыре года, которые действует эта скидка, по специальному тарифу мы перевезли десять миллионов юных пассажиров", - отметил генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров, слова которого приводятся в сообщении.