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2020-03-04T18:30+0300
https://ria.ru/20200304/1568160950.html
Пензенский суд отклонил иск бывшего вице-губернатора о компенсации
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РИА Новости

Пензенский суд отклонил иск бывшего вице-губернатора о компенсации

18:30 04.03.2020
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CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Пенза
Пенза
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Пензы в среду оставил без рассмотрения иск бывшего вице-губернатора Валерия Савина, который требовал почти 1,4 миллиона рублей компенсации за уголовное преследование по делу о мошенничестве при выделении дачного участка и с 18 февраля вернулся на работу в правительство региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Савину вменялось получение мошенническим путем права на земельный участок стоимостью 460 тысяч рублей в садоводческом товариществе, чем был причинен ущерб городу в крупном размере. Также по этому делу проходили бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и замдиректора МУП "Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации" Татьяна Титкова.
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Ленинский райсуд Пензы 28 июня 2019 года оправдал Савина, а Ширшину и Титкову признал виновными в служебном подлоге при предоставлении земельных участков вице-губернатору и еще одному частному лицу. Суд освободил их от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Савин подал гражданский иск о взыскании с Минфина РФ 1,363 миллиона рублей компенсации за уголовное преследование.
"Оставлен иск без рассмотрения, истец два раза не явился на судебное заседание", - сказала собеседница агентства.
Савин после начала уголовного преследования ушел в отставку с поста вице-губернатора Пензенской области по собственному желанию в ноябре 2017 года, но с 18 февраля этого года вернулся к работе в администрации области в должности заместителя председателя правительства региона.
Савин в рамках уголовного процесса уже взыскал через суд 440 тысяч рублей в качестве возмещения имущественного вреда от преследования. Между тем прокуратура, а также Ширшина и Титкова обжаловали приговор по уголовному делу в кассационном суде, рассмотрение жалоб назначено на 26 марта.
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