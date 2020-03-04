Пензенский суд отклонил иск бывшего вице-губернатора о компенсации

САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Ленинский районный суд Пензы в среду оставил без рассмотрения иск бывшего вице-губернатора Валерия Савина, который требовал почти 1,4 миллиона рублей компенсации за уголовное преследование по делу о мошенничестве при выделении дачного участка и с 18 февраля вернулся на работу в правительство региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Савину вменялось получение мошенническим путем права на земельный участок стоимостью 460 тысяч рублей в садоводческом товариществе, чем был причинен ущерб городу в крупном размере. Также по этому делу проходили бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и замдиректора МУП "Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации" Татьяна Титкова.

Ленинский райсуд Пензы 28 июня 2019 года оправдал Савина, а Ширшину и Титкову признал виновными в служебном подлоге при предоставлении земельных участков вице-губернатору и еще одному частному лицу. Суд освободил их от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Савин подал гражданский иск о взыскании с Минфина РФ 1,363 миллиона рублей компенсации за уголовное преследование.

"Оставлен иск без рассмотрения, истец два раза не явился на судебное заседание", - сказала собеседница агентства.

Савин после начала уголовного преследования ушел в отставку с поста вице-губернатора Пензенской области по собственному желанию в ноябре 2017 года, но с 18 февраля этого года вернулся к работе в администрации области в должности заместителя председателя правительства региона.