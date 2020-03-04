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Зеленский признал, что победить коррупцию в стране пока не удалось
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РИА Новости

Зеленский признал, что победить коррупцию в стране пока не удалось

17:55 04.03.2020 (обновлено: 17:56 04.03.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны обещали людям победу над коррупцией, а сейчас "пока что даже не ничья".
"Мы провели ряд реформ, запустили Высший антикоррупционный суд. Все делали. Перезапустили Нацагентство по предотвращению коррупции, вернули ответственность за незаконное обогащение… Приняли закон о разоблачителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас пока что даже не ничья", - сказал Зеленский в парламенте в среду.
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