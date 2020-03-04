Зеленский признал, что победить коррупцию в стране пока не удалось

"Мы провели ряд реформ, запустили Высший антикоррупционный суд. Все делали. Перезапустили Нацагентство по предотвращению коррупции, вернули ответственность за незаконное обогащение… Приняли закон о разоблачителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас пока что даже не ничья", - сказал Зеленский в парламенте в среду.