Зеленский признал, что победить коррупцию в стране пока не удалось

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны обещали людям победу над коррупцией, а сейчас "пока что даже не ничья".
"Мы провели ряд реформ, запустили Высший антикоррупционный суд. Все делали. Перезапустили Нацагентство по предотвращению коррупции, вернули ответственность за незаконное обогащение… Приняли закон о разоблачителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас пока что даже не ничья", - сказал Зеленский в парламенте в среду.
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