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Зеленский недоволен работой правительства в угольной сфере
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РИА Новости

Зеленский недоволен работой правительства в угольной сфере

17:46 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой кабмина в угольной сфере, а также о том, что на этой неделе горнякам страны выплатят 26 миллионов долларов долга по зарплате.
Зеленский ранее поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату. На минувшей неделе пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды сообщила, что государственная казначейская служба Украины перечислит 26,6 миллиона долларов на погашение задолженности по заработной плате шахтерам.
"Наша следующая боль - это ситуация с шахтерами и угольной сферой. Да, эти проблемы существуют уже 15 лет. Но это наше наследство и наша ответственность. В первую очередь, речь о зарплатах шахтеров и сбыте украинского угля. Эта проблема была летом (2019 года - ред.). Все вмешивались, и, честно вам скажу, это ненормально, но я тоже вмешался. Проблема возникла вновь, я вновь вмешался, и на этой неделе шахтерам будут погашены 650 миллионов гривен долгов", - сказал президент в Раде, трансляцию вели украинские телеканалы.
Он подчеркнул, что перед закрытием шахт необходимо обеспечить людей рабочими местами с "как минимум аналогичной зарплатой".
Ранее глава Минэнерго Алексей Оржель заявил, что задолженность по зарплате перед шахтерами составляет около 1,1 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов).
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Власти Украины направили более $26 миллионов на зарплату шахтерам
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.
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