Зеленский недоволен работой правительства в угольной сфере

"Наша следующая боль - это ситуация с шахтерами и угольной сферой. Да, эти проблемы существуют уже 15 лет. Но это наше наследство и наша ответственность. В первую очередь, речь о зарплатах шахтеров и сбыте украинского угля. Эта проблема была летом (2019 года - ред.). Все вмешивались, и, честно вам скажу, это ненормально, но я тоже вмешался. Проблема возникла вновь, я вновь вмешался, и на этой неделе шахтерам будут погашены 650 миллионов гривен долгов", - сказал президент в Раде, трансляцию вели украинские телеканалы.