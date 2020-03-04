Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
"Более 11 миллионов пенсионеров, реальный план о повышении им пенсий, он, к сожалению, может он есть где-то, но он отсутствует, мы о нем ничего не слышали, общество о нем ничего не слышало. Большая часть пенсионеров получают меньше 2 тысяч гривен (около 80 долларов). Индексация пенсий сейчас не проведена, программа повышения пенсий для людей 80 лет не проведена… Пенсионный фонд остается большой неэффективной машиной", - сказал Зеленский во время выступления в Раде в среду.
Ранее замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко сообщила, что 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен (до 163 долларов), что ниже фактического прожиточного минимума. Она объяснила ситуацию ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы и высокой долей теневой занятости. Ненюченко отметила, что лишь 5% работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. И, по ее словам, все эти факторы приведут к снижению пенсий в будущем.
Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на текущий год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 200 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на этот год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов.