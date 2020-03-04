Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины

Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на текущий год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 200 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на этот год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов.