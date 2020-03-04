Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T17:46+0300
https://ria.ru/20200304/1568158934.html
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565350519_0:7:1043:594_1036x0_80_0_0_2aa9379a37ea9bfef9288385073f2bcd.jpg
РИА Новости

Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины

17:42 04.03.2020 (обновлено: 17:46 04.03.2020)
793
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
"Более 11 миллионов пенсионеров, реальный план о повышении им пенсий, он, к сожалению, может он есть где-то, но он отсутствует, мы о нем ничего не слышали, общество о нем ничего не слышало. Большая часть пенсионеров получают меньше 2 тысяч гривен (около 80 долларов). Индексация пенсий сейчас не проведена, программа повышения пенсий для людей 80 лет не проведена… Пенсионный фонд остается большой неэффективной машиной", - сказал Зеленский во время выступления в Раде в среду.
Ранее замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко сообщила, что 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен (до 163 долларов), что ниже фактического прожиточного минимума. Она объяснила ситуацию ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы и высокой долей теневой занятости. Ненюченко отметила, что лишь 5% работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. И, по ее словам, все эти факторы приведут к снижению пенсий в будущем.
Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на текущий год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 200 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на этот год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов.
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский
1 марта, 04:10
"Зеркало недели" связало конфликт Зеленского и Гончарука с Коломойским
690000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеПенсионный фонд УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что недоволен темпами медицинской реформы на Украине
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Алексей Гончарук
Гончарук назвал Зеленского хорошим президентом
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский недоволен работой правительства в угольной сфере
Денис Шмыгаль
Новый украинский премьер назвал приоритетами Крым и Донбасс
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о совершенных ошибках
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что курс Украины останется неизменным
Новый логотип компании BMW
BMW сменила логотип
Монумент Независимости Украины в Киеве
Зеленский признал, что победить коррупцию в стране пока не удалось
Нестор Шуфрич
В Раде назвали отставку премьера победой оппозиции и народа
Президент Украины Владимир Зеленский
Правительству Украины нужны новые "мозги и сердца", заявил Зеленский
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии
Побережье Черного моря в Коктебеле
В Крыму снизили цены на отдых
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Порошенко и Зеленский поговорили в президиуме Рады
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
Лента новостейМолния